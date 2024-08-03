Дмитрий Губерниев: «На блестящей Олимпиаде в Париже – классные соревнования! Пока всякие бублики обсуждают фигню, умные люди смотрят спорт»

Теги Дмитрий Губерниев Олимпиада-2024 Легкая атлетика

Дмитрий Губерниев назвал блестящей Олимпиаду-2024 в Париже.

«А на блестящей Олимпиаде в Париже продолжаются классные соревнования! И пока всякие бублики обсуждают фигню, умные люди смотрят спорт и обсуждают Его Величество Спорт! В разгаре легкая атлетика! А Королева Спорта в Париже прекрасна!» – заявил комментатор Губерниев в своем телеграм-канале.

«Да, судя по комментариям неравнодушных, Олимпиада в Париже возбуждает, притягивает, волнует! Как прекрасная женщина! Как писал Наше Все: открыты шея, грудь и вьюга ей в лицо… Олимпиада – ты прекрасна! Люблю тебя!» – также написал Губерниев.

Олимпиада завершится 11 августа.

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84 комментария
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Каждый нормальный человек смотрит то что его интересует, не обращая внимания на пропагандистский идиотизм.
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Ответ Potapson
Каждый нормальный человек смотрит то что его интересует, не обращая внимания на пропагандистский идиотизм.
Вчера наша узбечка (я из Узбекистана), дралась с мужиком и естественно проиграла, вот где идиотизм.

Пропаганда, пропагандой. Но, выходит так, что где-то они правы. Уже 2 мужика в женском виде, на следующей Олимпиаде 50 на 50 будет соотношение и где пропаганда не права, что Запад деградирует со своим правилами?
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Каждому своё!
Не вижу смысла смотреть соревнования когда никого не поддерживаешь. Без наших мне соревнования не интересны.
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Ответ Виктор Иванович
Насколько сильная у него протекция, что он может говорить то, что так сильно идет в разрез с линией партии?
Пока по башке не дали, будет говорить. Как дадут, язык в одно место засунет.
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Насколько сильная у него протекция, что он может говорить то, что так сильно идет в разрез с линией партии?
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Смотрим, и самый кайф, что можно ОИ наконец посмотреть без комментариев самого Губерниева.
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Димон, ты уж определись смотришь или не смотришь? А то пока бабки капают, то призываешь не смотреть. Как закончились, так наоборот.
Лжедмитрий
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Ответ babai4304
Димон, ты уж определись смотришь или не смотришь? А то пока бабки капают, то призываешь не смотреть. Как закончились, так наоборот. Лжедмитрий
Приведите высказывание, где он призывает не смотреть
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Губер то вылизывает, то посасывает. Другого состояния у него нет.
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Ответ Виктор Иванович
Насколько сильная у него протекция, что он может говорить то, что так сильно идет в разрез с линией партии?
Вы, наверно, в информационном вакууме из "независимых" СМИ на британских грантах, но в Z телеге критики государства больше, чем на "независимой" латвийской медузе. Особенно достаётся соловьёвщине с его бандой "патриотов"
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Даже Пушкина приплëл ни к селу ни к городу. Перевëртыш.
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Олимпиада со вкусом говна - радость для эстетов. Ешь большой ложкой, Димон.
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Умный человек, никогда не назовёт себя умным....
+12
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Ответ Олег Бойко
Каждому своё! Не вижу смысла смотреть соревнования когда никого не поддерживаешь. Без наших мне соревнования не интересны.
Вы ЛЧ и АПЛ тоже не смотрите?
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Ответ давай так
Человек говорит дело. Олимпиада действительно шикарная. Бублики, внимайте.
Этот человек переобувается, как ему удобно в данный момент)
+7
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Ответ 99cm5djnc4
Вчера наша узбечка (я из Узбекистана), дралась с мужиком и естественно проиграла, вот где идиотизм. Пропаганда, пропагандой. Но, выходит так, что где-то они правы. Уже 2 мужика в женском виде, на следующей Олимпиаде 50 на 50 будет соотношение и где пропаганда не права, что Запад деградирует со своим правилами?
Хз, как с узбечкой, но итальянка дралась с биологической женщиной, а не трансом
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О, да, его величество спорт... Когда мужик транс бьет своего оппонента женщину или же когда на открытие всякие бесы пляшут, о да ... Такое пиршество спорта точно не стоит пропускать... Что вы...
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Ответ VladislavZ
разбрасывают дурнопахнущие набросы губерниева точно так же, как и распространяли набросы ныне причисленного к рангу святых уткина это то, что спортсру считает спортивной журналистикой
Говорят об умерших или хорошо или ничего, но тут я с тобой согласен. Василий был очень умным и всесторонне эрудированным человеком, но чрезмерно ядовитым, мог оскорбить любого кто был ему не по вкусу. Однако мир праху его.
+4
0
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А ещё я видел рыгатню
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"Всякие бублики" - это он про себя ?
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-4
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Александр Бублик:
"#################### (это было обидно)"
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-1
+3
Ответ Владислав Стаматов
Вы ЛЧ и АПЛ тоже не смотрите?
ЛЧ и АПЛ, всё-таки немного зрелещнее прыжков с молотом или метания шеста)
+4
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+3
Если не брать во внимание литературный талант Губерниева, то на ОИ действительно много интересных событий. Те кто любит спорт с удовольствием смотрят, те кто поддерживает генеральную линию партии, могут игнорировать, это их право. Но слушать Фетисова и Ко, я не собираюсь, задолбали, даже методички ленятся поменять.
+5
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Ответ iov0405
О, да, его величество спорт... Когда мужик транс бьет своего оппонента женщину или же когда на открытие всякие бесы пляшут, о да ... Такое пиршество спорта точно не стоит пропускать... Что вы...
то есть из сотен трансляций ты обратил внимание только на 1/256 раунды по боксу с какими-то днарями, и то выборочно, и открытие, которое абсолютно равно российским шоу с крашеными киркоровыми и лазаревыми. ни игра Дюранта, ни драмы в маунтинбайке или стрельбе, ни выносливость Алькараса, ни рекорды по ЛА, ни плавание - вообще ничто не порадовало вот такого любителя спорта?
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Обратите внимание - любое высказывание господина губошлëпа Спортс всегда ставит на главных новостях. В авторитете, однако, интересно за какие достоинства.
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вообще-то он прав. смотрел матчи США по баскетболу, футбол на Парк де Пренс, ЛА, гимнастику - стадионы битком, а там вместимость по 50тыс. праздник спорта, как бы ОИ наши ни поливали грязью.
+13
-10
+3
пока Дима на камеру водички святой алимпийской с Сены не глотнет на камеру, все его выпуки - показушество и лицемерие. делом докажи преданность идеи и солидарность со спортсменами DDD
+6
-3
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Нет у Димы загран командировок за бюджетные бабки, вот и бесится.
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Такое ощущение, что Губерниев озверин принимает
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Скоро на СВО захочет поехать - исправляться
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