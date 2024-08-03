Дмитрий Губерниев: «На блестящей Олимпиаде в Париже – классные соревнования! Пока всякие бублики обсуждают фигню, умные люди смотрят спорт»

Дмитрий Губерниев назвал блестящей Олимпиаду-2024 в Париже.

«А на блестящей Олимпиаде в Париже продолжаются классные соревнования! И пока всякие бублики обсуждают фигню, умные люди смотрят спорт и обсуждают Его Величество Спорт! В разгаре легкая атлетика! А Королева Спорта в Париже прекрасна!» – заявил комментатор Губерниев в своем телеграм-канале.

«Да, судя по комментариям неравнодушных, Олимпиада в Париже возбуждает, притягивает, волнует! Как прекрасная женщина! Как писал Наше Все: открыты шея, грудь и вьюга ей в лицо… Олимпиада – ты прекрасна! Люблю тебя!» – также написал Губерниев.

Олимпиада завершится 11 августа.