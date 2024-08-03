Дмитрий Губерниев: «На блестящей Олимпиаде в Париже – классные соревнования! Пока всякие бублики обсуждают фигню, умные люди смотрят спорт»
Дмитрий Губерниев назвал блестящей Олимпиаду-2024 в Париже.
«А на блестящей Олимпиаде в Париже продолжаются классные соревнования! И пока всякие бублики обсуждают фигню, умные люди смотрят спорт и обсуждают Его Величество Спорт! В разгаре легкая атлетика! А Королева Спорта в Париже прекрасна!» – заявил комментатор Губерниев в своем телеграм-канале.
«Да, судя по комментариям неравнодушных, Олимпиада в Париже возбуждает, притягивает, волнует! Как прекрасная женщина! Как писал Наше Все: открыты шея, грудь и вьюга ей в лицо… Олимпиада – ты прекрасна! Люблю тебя!» – также написал Губерниев.
Олимпиада завершится 11 августа.
Пропаганда, пропагандой. Но, выходит так, что где-то они правы. Уже 2 мужика в женском виде, на следующей Олимпиаде 50 на 50 будет соотношение и где пропаганда не права, что Запад деградирует со своим правилами?
Не вижу смысла смотреть соревнования когда никого не поддерживаешь. Без наших мне соревнования не интересны.
Лжедмитрий
"#################### (это было обидно)"