Валентина Матвиенко: «Игры в Париже войдут в историю как самые позорные за все годы олимпийского движения»
Матвиенко заявила, что Олимпиада в Париже войдет в историю как самая позорная.
«Я не смотрю принципиально Олимпийские игры в Париже по принципиальным соображениям, потому что в них нет российского спорта.
Я считаю, что Олимпийские игры во Франции – это игры, где исчез дух олимпизма, это игры политизированные, это игры, где на первое место становятся права трансгендеров и так далее, где нет настоящего духа состязательности. То есть Олимпийскими играми их уже назвать сложно.
Я думаю, что они войдут в историю как самые позорные Олимпийские игры за все годы олимпийского движения», – сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Напомню, некоторых чемпионов и медалистов Сочи дисквалифицировали. Потом их лишили флага и гимна, а так же допускали на ои через комиссию.
Что бы наверняка, как контрольный выстрел для " духовных"))
А эта вообще уникальная говорит, что не смотрит, но все же обсуждает
Все же помнят не читал, но осуждаю, вот здесь то же самое
Супер успешные игры БРИКС они даже сами так не муссолили, как сейчас Париж
(проходит церемония открытия)
Власти: "Кошмар! Ужас! Никому не советуем видеть эту содомию!".
(спортсменам стало плохо после заплыва на Сене).
Власти: "Вы видели? Нет? Вот и хорошо. Потому что там ужасно, зрелище не для слабонервных. А мы вас бережем.
(кто-то из МОК там что-то с#####ул).
Власти: "У вас двойные стандарты, правильно что мы вас запретили!".
И после этого ВЫ говорите, что не следите за играми?)) Да вы ж на каждый пук реагируете так, что аж дымится xD
Но почему-то никто из них не говорит про то, что истинная причина - 30 градусная жара, на которую пожаловались остальные спортсмены.
На заметку, триатлонисты 40км на велосипеде проехали, еще 10км пробежали. В Сене они проплыли всего 1,5км (что, впрочем, немало, но относительно 50км высокоинтенсивных нагрузок при 30 градусной жаре - это просто несравнимо).
Клоунада.
С чиновниками всё ясно. Но к сожалению спортс стал частью пропаганды. После смены собственника, всё понятно. Но это отвратительно.
Думаю, что большинство сотрудников/-ц сайта - нормальные люди. Но они вынуждены всё это публиковать.
Вот в том числе поэтому всё и происходит.
Или в Дубае отдыхает)
Расскажите про это..
Да зуб неймет.
Пробившись попусту час целой,
Пошла и говорит с досадою: «Ну, что ж!
На взгляд-то он хорош,
Да зелен — ягодки нет зрелой:
Тотчас оскомину набьешь».
"Выяснилось, что в 2004г. администрация города своим приказом незаконно сняла с государственной охраны 38 исторических зданий, большинство из которых были снесены. На их месте появились элитные жилые кварталы, построенные группой ЛСР, подконтрольной сенатору от правительства Ленинградской области Андрею Молчанову."