Валентина Матвиенко: «Игры в Париже войдут в историю как самые позорные за все годы олимпийского движения»

Матвиенко заявила, что Олимпиада в Париже войдет в историю как самая позорная.

«Я не смотрю принципиально игры в Париже по принципиальным соображениям, потому что в них нет российского спорта.

Я считаю, что Олимпийские игры во Франции – это игры, где исчез дух олимпизма, это игры политизированные, это игры, где на первое место становятся права трансгендеров и так далее, где нет настоящего духа состязательности. То есть Олимпийскими играми их уже назвать сложно.

Я думаю, что они войдут в историю как самые позорные Олимпийские игры за все годы олимпийского движения», – сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.