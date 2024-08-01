Валентина Матвиенко: «Игры в Париже войдут в историю как самые позорные за все годы олимпийского движения»

Теги Валентина Матвиенко Олимпиада-2024 Политика Р-Спорт Легкая атлетика

Матвиенко заявила, что Олимпиада в Париже войдет в историю как самая позорная.

«Я не смотрю принципиально Олимпийские игры в Париже по принципиальным соображениям, потому что в них нет российского спорта.

Я считаю, что Олимпийские игры во Франции – это игры, где исчез дух олимпизма, это игры политизированные, это игры, где на первое место становятся права трансгендеров и так далее, где нет настоящего духа состязательности. То есть Олимпийскими играми их уже назвать сложно.

Я думаю, что они войдут в историю как самые позорные Олимпийские игры за все годы олимпийского движения», – сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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43 комментария
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Вале тоже дали высказаться, но к сожаление к ее мнению может прислушаться только сумасшедший))
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В каком виде спорта права трансгендеров поставили выше соревновательного элемента? Я что-то пропустил на этих ОИ?
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Ответ Геннадий Тёкин
Комментарий скрыт
Ну недавно золото взяла, так что все супер у нее
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Мудрено заметить дух состязательности, если принципиально не смотреть соревнования.
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Это говорит тетя из страны, где были Сочи с беспрецедентной допинговой гос программой?
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Прошедшие в Сочи ХХII Олимпийские игры - это триумф России и ее спортсменов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Напомню, некоторых чемпионов и медалистов Сочи дисквалифицировали. Потом их лишили флага и гимна, а так же допускали на ои через комиссию.
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Хочу что бы на закрытие вышла Милен Фармер и выдала например Sans Contrefaçon, с соответствующий подтанцовкой
Что бы наверняка, как контрольный выстрел для " духовных"))
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Идёт уже 6-ой или 7-ой день Олимпиады а эти всё ни как не уймутся, все сблевывают желчь и сблевывают
А эта вообще уникальная говорит, что не смотрит, но все же обсуждает
Все же помнят не читал, но осуждаю, вот здесь то же самое
Супер успешные игры БРИКС они даже сами так не муссолили, как сейчас Париж
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Собираются вместе как-то Валентина Матвиенко, Мария Захарова и ДАМ и в качестве первого тоста: ну, за трансгендеров, на Олимпиаде.... Смотрю соревнования, ничего не вижу. Там, наверное, 25 кадр с трансгендерами идет
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Власти: "Мы не будем смотреть открытие олимпиады и все ОИ в целом!".
(проходит церемония открытия)
Власти: "Кошмар! Ужас! Никому не советуем видеть эту содомию!".

(спортсменам стало плохо после заплыва на Сене).
Власти: "Вы видели? Нет? Вот и хорошо. Потому что там ужасно, зрелище не для слабонервных. А мы вас бережем.

(кто-то из МОК там что-то с#####ул).
Власти: "У вас двойные стандарты, правильно что мы вас запретили!".

И после этого ВЫ говорите, что не следите за играми?)) Да вы ж на каждый пук реагируете так, что аж дымится xD
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Ответ петрович сектор1
Хочу что бы на закрытие вышла Милен Фармер и выдала например Sans Contrefaçon, с соответствующий подтанцовкой Что бы наверняка, как контрольный выстрел для " духовных"))
"Fuck them all", чтоб наверняка.
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Время под правлением маразматических стариков и старух войдет как самое позорное
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Просто уже смешно, группа товарищей бесится от бессилия и злобы.
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Ответ Нагрузки Сборной
В каком виде спорта права трансгендеров поставили выше соревновательного элемента? Я что-то пропустил на этих ОИ?
Видимо не только вы. Хорошо что не сиотрящая ОИ Матвиенко нас всех просветила
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Если ты не смотришь ОИ откуда тебе знать есть дух состязательности или нет? Наши депутаты, чиновники, бывшие спортсмены свое соревнование организовали: "чей комментарий будет самым глупым и одновременно агрессивным". Пока на первом месте Д.А.Медведев, на втором А. И. Тихонов, третье место вакантно, думаю, что пока.
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Дура. Извините.
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Забавно то, как российские СМИ растиражировали новость про канадского триатлониста, которого стошнило на финише. И рядом приписка "после заплыва в Сене".

Но почему-то никто из них не говорит про то, что истинная причина - 30 градусная жара, на которую пожаловались остальные спортсмены.

На заметку, триатлонисты 40км на велосипеде проехали, еще 10км пробежали. В Сене они проплыли всего 1,5км (что, впрочем, немало, но относительно 50км высокоинтенсивных нагрузок при 30 градусной жаре - это просто несравнимо).

Клоунада.
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Отличный игры, смотрю некоторые виды кругом зрителей, интрига, красивые виды, ни одного представителя транс людей пока не заметил. В чем, собственно, позор-то?
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Ну не знаю, кому как. Мне вот баскет нравится, слежу за дрим тим, позора никакого не заметил
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Лучше бы люди думали о том, как они войдут в историю и что о них будут говорить потомки.
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В какую историю? Надеюсь в историю ваших уголовных дел.
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Беда даже не в том, что росчиновники всё это говорят. Беда в том, что спортс это берёт в новости, а высказывания иного плана не берёт - почти или совсем. Получается вот такая повестка.

С чиновниками всё ясно. Но к сожалению спортс стал частью пропаганды. После смены собственника, всё понятно. Но это отвратительно.

Думаю, что большинство сотрудников/-ц сайта - нормальные люди. Но они вынуждены всё это публиковать.

Вот в том числе поэтому всё и происходит.
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Ответ Любезный Коссутий
"Fuck them all", чтоб наверняка.
Вот были времена, когда в 2013 залы Питера и Москвы на ушах стояли, под весь этот " вертеп"
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Где Ваш сын госпожа Матвиенко,защищает Родину?
Или в Дубае отдыхает)
Расскажите про это..
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Комсомолка из СССР. "Валька - стакан и на диван!"
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тык вы и их туда ещё до открытия записали
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Хоть видит око,
Да зуб неймет.
Пробившись попусту час целой,
Пошла и говорит с досадою: «Ну, что ж!
На взгляд-то он хорош,
Да зелен — ягодки нет зрелой:
Тотчас оскомину набьешь».
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Действительно, эти игры самые позорные для руководителей российского спорта и не только. Вы посмотрите даже спортсмены из Северной Кореи, Ирана, Сирии уже имеют медали олимпийских игр. А русским спортсменам руководители российского спорта просто сломали карьеры.
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где нет настоящего духа состязательности. --- Это с какого???
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Ой, кто бы рассуждал о позоре:

"Выяснилось, что в 2004г. администрация города своим приказом незаконно сняла с государственной охраны 38 исторических зданий, большинство из которых были снесены. На их месте появились элитные жилые кварталы, построенные группой ЛСР, подконтрольной сенатору от правительства Ленинградской области Андрею Молчанову."
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