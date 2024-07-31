Мария Ласицкене: «Магучих – это абсолютный космос. Она невероятная умничка, для нее слово «лидер» – это мало»

Теги сборная России жен прыжки в высоту сборная Украины жен Советский спорт Мария Ласицкене Ярослава Магучих Легкая атлетика

Мария Ласицкене назвала выступления Ярославы Магучих «абсолютным космосом».

В начале июля украинская легкоатлетка побила мировой рекорд в прыжках в высоту, который был установлен в 1987 году.

– Если рассуждать трезво и честно, я считаю, что Ярослава сейчас находится на другом уровне. Это абсолютный космос, у нее великолепный результат. Для нее слово «лидер» – это мало.

Она невероятная умничка. Сейчас у нас нет такой возможности – превзойти ее результат.

– Сможет ли кто-то помешать Магучих стать олимпийской чемпионкой?

– Олимпиада – это особая атмосфера, особый мандраж. Но я не хочу быть прогнозистом. Это будет великолепный турнир, а мы только как зрители, – олимпийская чемпионка Токио-2020.

Магучих снесла мировой рекорд в высоте! Он стоял 37 лет, его не побила даже Ласицкене

21 комментарий
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А я хочу сказать, что невероятная умничка - Мария Ласицкене, имеющая силы признавать силу других атлетов.
+116
-6
+110
Ответ Макс Фет
а теперь представьте что было бы скажи такое Могучих о Ласицкене
Когда Ласицкене выступала – говорила.
+29
-5
+24
Ярославе — удачи на играх и заслуженного золота!
+29
-13
+16
Магучих еще и красотка, конечно
+20
-7
+13
Ответ Макс Фет
а теперь представьте что было бы скажи такое Могучих о Ласицкене
Ярослава сама говорила, что Мария была для нее кумиром
+10
-1
+9
Магучих нравится как спортсменка и как девушка очень красивая, но как человек, после ее негативных слов о Ласицкине, она не самый лучший.

А Мария молодец, всегда относится с уважением и дружелюбием.
+13
-4
+9
Ответ Пнин
А я хочу сказать, что невероятная умничка - Мария Ласицкене, имеющая силы признавать силу других атлетов.
Согласен на 100%
+8
-2
+6
Ответ Пнин
А я хочу сказать, что невероятная умничка - Мария Ласицкене, имеющая силы признавать силу других атлетов.
было бы странно не признавать силу рекордсменки мира))
+18
-14
+4
Ответ Сергей Орлов
Когда Ласицкене выступала – говорила.
и получала за это
+11
-7
+4
Ответ Макс Фет
а теперь представьте что было бы скажи такое Могучих о Ласицкене
Оценивается сказанное, особенно в текущем политическом контексте. Все это бессмысленное «а если бы вот она», оставь себе. Там другая ситуация, другой контекст, там у всей страны война. Тут - только у тех, кто ее хочет
+6
-2
+4
Олимпиада - это такие нервы. Вон в 2016 оличемпионкой стала вообще Рут Бейтия, которая выше 2 м не прыгала в жизни
+3
0
+3
Ответ MWLR
Олимпиада - это такие нервы. Вон в 2016 оличемпионкой стала вообще Рут Бейтия, которая выше 2 м не прыгала в жизни
Ласицкене не допустили вот рут и победила
+4
-2
+2
а теперь представьте что было бы скажи такое Могучих о Ласицкене
+21
-20
+1
Опа
0
0
0
легкую и тяжелую атлетику посмотрю в полном объеме! давно уже не видел международных соревнований...
+2
-2
0
Ответ Макс Фет
и получала за это
Это уже другой вопрос.
+2
-2
0
Ответ Сергей Орлов
Когда Ласицкене выступала – говорила.
Помнится, после совместного фото в Токио, по возвращению к себе на родину, ее на ковер вызывали и говорили, что не хорошо фотографироваться и уж тем более обниматься с российскими спортсменами, она еще извинялась потом. Там жесткая травля была. Ну а потом выступала, чтобы россиян отстранили, но оно и понятно, там давление было будь здоров уже политическое. А так да, еще в Токио было понятно, , что Магучих (учитывая ее возраст тогда) это скорее всего будущая звезда в прыжках в высоту.
+1
-1
0
Ответ DonaldBrashear 2.0
Магучих нравится как спортсменка и как девушка очень красивая, но как человек, после ее негативных слов о Ласицкине, она не самый лучший. А Мария молодец, всегда относится с уважением и дружелюбием.
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