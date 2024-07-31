Мария Ласицкене: «Магучих – это абсолютный космос. Она невероятная умничка, для нее слово «лидер» – это мало»

Мария Ласицкене назвала выступления Ярославы Магучих «абсолютным космосом».

В начале июля украинская легкоатлетка побила мировой рекорд в прыжках в высоту, который был установлен в 1987 году.

– Если рассуждать трезво и честно, я считаю, что сейчас находится на другом уровне. Это абсолютный космос, у нее великолепный результат. Для нее слово «лидер» – это мало.

Она невероятная умничка. Сейчас у нас нет такой возможности – превзойти ее результат.

– Сможет ли кто-то помешать Магучих стать олимпийской чемпионкой?

– Олимпиада – это особая атмосфера, особый мандраж. Но я не хочу быть прогнозистом. Это будет великолепный турнир, а мы только как зрители, – олимпийская чемпионка Токио-2020.

Магучих снесла мировой рекорд в высоте! Он стоял 37 лет, его не побила даже Ласицкене