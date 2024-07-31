Мария Ласицкене: «Магучих – это абсолютный космос. Она невероятная умничка, для нее слово «лидер» – это мало»
Мария Ласицкене назвала выступления Ярославы Магучих «абсолютным космосом».
В начале июля украинская легкоатлетка побила мировой рекорд в прыжках в высоту, который был установлен в 1987 году.
– Если рассуждать трезво и честно, я считаю, что Ярослава сейчас находится на другом уровне. Это абсолютный космос, у нее великолепный результат. Для нее слово «лидер» – это мало.
Она невероятная умничка. Сейчас у нас нет такой возможности – превзойти ее результат.
– Сможет ли кто-то помешать Магучих стать олимпийской чемпионкой?
– Олимпиада – это особая атмосфера, особый мандраж. Но я не хочу быть прогнозистом. Это будет великолепный турнир, а мы только как зрители, – олимпийская чемпионка Токио-2020.
Магучих снесла мировой рекорд в высоте! Он стоял 37 лет, его не побила даже Ласицкене
А Мария молодец, всегда относится с уважением и дружелюбием.