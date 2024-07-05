Во Франции задержали нескольких человек, готовивших теракты перед Олимпиадой.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в эфире BFMTV заявил, что были задержаны несколько человек, которые, вероятно, готовили террористические акты перед празднованием Дня взятия Бастилии (14 июля) и началом Олимпийских игр.

«В последние дни мы об этом не говорили, потому что проводим избирательную кампанию, но мы задержали людей, которые, возможно, что‑то замышляли и готовили террористические акты.

Мы готовимся к обеспечению безопасности крупных мероприятий. Террористическая акция происходит не только во время Олимпийских игр, она может произойти в любой момент, мы проявляем особую бдительность», – сказал Дарманен.

игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.