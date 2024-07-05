Во Франции задержали нескольких человек, готовивших теракты перед Олимпиадой

Теги происшествия Париж-2024 Жеральд Дарманен Легкая атлетика

Во Франции задержали нескольких человек, готовивших теракты перед Олимпиадой.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в эфире BFMTV заявил, что были задержаны несколько человек, которые, вероятно, готовили террористические акты перед празднованием Дня взятия Бастилии (14 июля) и началом Олимпийских игр.

«В последние дни мы об этом не говорили, потому что проводим избирательную кампанию, но мы задержали людей, которые, возможно, что‑то замышляли и готовили террористические акты.

Мы готовимся к обеспечению безопасности крупных мероприятий. Террористическая акция происходит не только во время Олимпийских игр, она может произойти в любой момент, мы проявляем особую бдительность», – сказал Дарманен.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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21 комментарий
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Ответ Wekil
Буддисты, атеисты, либералы? Кто же это может быть, а? Да все кто угодно, кроме представителей самой мирной религии.
Коренные французы Мустафа, Абдульазым, Абдульали, Хашим
+12
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+10
Наверное тех, которых Мбаппе защищал, с двойным граждансвом а то и вообще без оного. Будет удивительно, если сообщат что был разорившийся винодел или сыровар
+12
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Буддисты, атеисты, либералы? Кто же это может быть, а? Да все кто угодно, кроме представителей самой мирной религии.
+11
-4
+7
Ставлю в этой рулетке на черное
+5
-5
0
они какали в Сенну
+2
-2
0
угадай религию по заголовку))
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Только заголовок немного не соответствует реальности: "возможно, что‑то замышляли" и "готовили теракты" - две большие разницы.
Полное впечатление, что кто-то изображает бурную деятельность.
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Комиссар Жибер всех снова спас
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Это они для разнообразия.
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Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Ставлю в этой рулетке на черное
Заезженно уже🙃
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Ответ Wekil
Буддисты, атеисты, либералы? Кто же это может быть, а? Да все кто угодно, кроме представителей самой мирной религии.
Не, ща новая тема - марксисты!
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Ответ Wekil
Буддисты, атеисты, либералы? Кто же это может быть, а? Да все кто угодно, кроме представителей самой мирной религии.
Так сторонники Ле Пен же!
Мбаппе уже всё всем объяснил, что нельзя оставлять страну в руках этих монстров!
А они ещё даже к власти не пришли, это ещё цветочки!
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Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Коренные французы Мустафа, Абдульазым, Абдульали, Хашим
Самое популярное имя при рождении в ХМАО стало - Муххамад
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Ответ Бродяга-симпатяга
Представители самой мирной религии?
Не удалось плюсиков собрать? 😞
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