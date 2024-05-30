78 человек были задержаны во Франции в ходе эстафеты олимпийского огня

Теги Париж-2024 Легкая атлетика

Французская полиция задержала 78 человек в ходе эстафеты олимпийского огня.

Эстафета проводится одновременно в нескольких регионах страны перед открытием Олимпиады-2024. 

«Были предотвращены 115 акций протеста, задержаны 78 человек и перехвачены 30 беспилотников», – сообщил на пресс-конференции министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Дарманен отметил, что 1,5 тысячи полицейских при поддержке спецподразделений ежедневно обеспечивают безопасность эстафеты. 

Олимпийские игры во Франции стартуют 26 июля. 

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2 комментария
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Протесты, аресты, беспилотники... Весело у них там в предверии ОИ. Вроде и не воюют ни с кем. Сто пудов, это Владимир Владимирович виноват. 😁
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Всё таки хорошо простые французы умеют развлекаться ! :)
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