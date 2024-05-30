78 человек были задержаны во Франции в ходе эстафеты олимпийского огня

Французская полиция задержала 78 человек в ходе эстафеты олимпийского огня.

Эстафета проводится одновременно в нескольких регионах страны перед открытием Олимпиады-2024.

«Были предотвращены 115 акций протеста, задержаны 78 человек и перехвачены 30 беспилотников», – сообщил на пресс-конференции министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Дарманен отметил, что 1,5 тысячи полицейских при поддержке спецподразделений ежедневно обеспечивают безопасность эстафеты.

Олимпийские игры во Франции стартуют 26 июля.