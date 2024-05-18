Иваненко об отстранении российских спортсменов: «Все эти запреты очень сильно отражаются на психологии»

Вячеслав Иваненко рассказал о проблемах российской спортивной ходьбы.

«Почему на чемпионат России приехало немного участников? Считаю, что это связано с недостаточным финансированием в регионах, которые не могут послать на соревнования больше своих спортсменов.

Также следует больше поддерживать молодых спортсменов, которые учатся в последних классах школ. Это самый тяжелый период для них, потому что спортсмены стоят перед выбором: целенаправленно готовиться к поступлению в вуз или продолжать тренироваться.

Когда человек много лет тренируется, то к 25 годам он готов выступать и показывать достойные результаты на любом международном старте, но сейчас ему дают возможность проявить себя только на уровне России.

Но каждый спортсмен мечтает выступить, в первую очередь, на чемпионате мира и Олимпийских играх, подготовиться именно к мировым стартам. И, конечно, все эти запреты очень сильно отражаются на психологии спортсменов.

Я думаю, что в будущем мы все равно будем выигрывать медали. Нужно продолжать готовиться, у нас растут прекрасные молодые спортсмены. Российская спортивная ходьба продолжает жить», – рассказал олимпийский чемпион Сеула-1988 в ходьбе на 50 км.