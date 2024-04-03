Песков о комиссии МОК, следящей за высказываниями российских спортсменов: «Это однозначно противоречит принципам олимпийской семьи»
Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы МОК Томаса Баха.
В разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом Бах сообщил, что на уровне МОК есть наблюдательная комиссия, следящая за публичными заявлениями спортсменов в поддержку правительства России, а также подчеркнул, что МОК просил украинцев следить за высказываниями россиян.
«Если это комиссия, которая могла бы работать по мониторингу различных высказываний с тем, чтобы не вмешивать политику в спорт, и это касалось бы всех, это можно было бы понять.
Если это комиссия в рамках МОК, которая работает только по российским спортсменам, – то вряд ли это можно понять. Тогда однозначно это противоречит принципам олимпийской семьи. Здесь, конечно же, очень важны нюансы», – сказал пресс-секретарь президента РФ.
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