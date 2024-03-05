CAS опубликовал мотивировочную часть по апелляции на отстранение Олимпийского комитета России

Теги МОК ОКР CAS Легкая атлетика

CAS опубликовал мотивировочную часть по апелляции на отстранение ОКР.

В октябре Международный олимпийский комитет (МОК) временно отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) за включение в его состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

ОКР пытался обжаловать решение МОК, но CAS не нашел нарушений со стороны исполкома МОК и оставил санкции в силе. 

Мотивировочная часть решения содержит 24 страницы и 129 пунктов.

В CAS отметили, что в их юрисдикцию не входит решение вопросов, связанных с границами, суверенитетом и политикой.

Новое отстранение нашего спорта: за что наказан ОКР?

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32 комментария
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Ответ Ильдар М
а по Израилю опубликовали что-нибудь, кто в курсе?
А какое отношение имеет Израиль к окр?
+7
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+5
Ответ Ильдар М
а по Израилю опубликовали что-нибудь, кто в курсе?
А Израиль обращался в КАС?
+8
-3
+5
Ответ Ильдар М
а по Израилю опубликовали что-нибудь, кто в курсе?
А что с Израилем не так?
+7
-2
+5
Ответ Гусеконь
Крупными буквам на весь лист: "это другое"?
По сравнению с чем?
+6
-2
+4
Ответ Ильдар М
а по Израилю опубликовали что-нибудь, кто в курсе?
Израиль на " Игры Дружбы " не приглашали . Дался тебе он ?
+2
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Ответ Marcus-light
Нет там воды, каждый пункт 2-4 строчки.
Так для Ивана это уже вода, непосильный труд.)))
Вот если бы 24 пункта по 2 слова, может и осилил бы.
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Интересно будет послушать неозвученные доводы сторон на Спортсе...
+2
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Ну сейчас начнётся…
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В таком случае возвращение на ОИ и ЧМ исключено ....пока есть такая причина...
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CAS понимает, что приговорил тем самым, как минимум, европку?
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Ответ Maturmalai
Такое же отношение, как и к воде в твоем кране. )))
Ты хочешь признаться в антисемитизме, но не знаешь как? Пиши прямо, пусть люди знают твою позицию.
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Ответ Ильдар М
а по Израилю опубликовали что-нибудь, кто в курсе?
Ильдар на букву "М"
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Ответ Bender Robot
ОРК- олимпийский российский комитет
ОКР - Олимпийский комитет России.
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Ответ Pessoa inteligente
А какое отношение имеет Израиль к окр?
Прямое. Оба олимпийских комитета находятся в странах, которые "первыми начали"
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Ответ Pessoa inteligente
Ты хочешь признаться в антисемитизме, но не знаешь как? Пиши прямо, пусть люди знают твою позицию.
Это шутка юмора была, не кипятись.
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Ответ Pessoa inteligente
А какое отношение имеет Израиль к окр?
Такое же отношение, как и к воде в твоем кране. )))
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Ответ Гусеконь
сложно чужих спортсменов включить в свой состав если устраиваешь там геноцид
А каких спортсменов не досчитались? Погибли из-за геноцида?
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Ответ Гусеконь
да есть одна страна, которая всех гоями считает
Тоже включила спортсменов с других территорий в свой состав?
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Ответ Russ Ivan
24 страницы и 129 пунктов - вот там воды налили, не каждый студент сможет...
Нет там воды, каждый пункт 2-4 строчки.
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Ответ Ann P
Ну сейчас начнётся…
Да как начнётся и тут же закончится
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"МОК всерьёз обеспокоен безопасностью спортсменов. Им не нужно повторения трагедии со сборной Израиля на летней Олимпиаде 1972 года в западногерманском Мюнхене. Именно этим железным аргументом организаторы отказали России в участии на летних Европейских играх 2023 года в польском городе Краков. Также в МОК не забыли и не забудут прецедент с российским бобслеистом А. Зубковым, который является двукратным олимпийским чемпионом зимних Игр в Сочи по версии Московского городского суда".
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CAS: вопросы, поднятые в данном споре, относятся к области международного права и поднимают проблемы суверенитета и политики, а стало быть, не должны решаться МОК.

Он же: исполком МОК своим решением не нарушил принципов законности :)))
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А пересказывать или перепечатывать тезисы из этого документа, не нарушая УКРФ, возможно?
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А говорили, что после допинга не было, за что отстранять...
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