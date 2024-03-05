CAS опубликовал мотивировочную часть по апелляции на отстранение Олимпийского комитета России

CAS опубликовал мотивировочную часть по апелляции на отстранение ОКР.

В октябре Международный олимпийский комитет (МОК) временно отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) за включение в его состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

ОКР пытался обжаловать решение МОК, но CAS не нашел нарушений со стороны исполкома МОК и оставил санкции в силе.

Мотивировочная часть решения содержит 24 страницы и 129 пунктов.

В CAS отметили, что в их юрисдикцию не входит решение вопросов, связанных с границами, суверенитетом и политикой.

Новое отстранение нашего спорта: за что наказан ОКР?