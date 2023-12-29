Колобков о допинге в Испании: «Если эти факты подтвердятся, я надеюсь, что будут применены такие же санкции, как в отношении России»

Павел Колобков считает, что WADA должно применить санкции к Испании.

Ранее стало известно, что испанское антидопинговое агентство 5 лет не наказывало спортсменов, попадавшихся на допинге.

C 2017 по 2022 год Антидопинговое агентство Испании (CELAD) использовало различные методы, чтобы избежать дисциплинарных разбирательств в отношении испанских спортсменов после положительных допинг-тестов.

«Если применять схему, которая была применена к России, значит, должна быть создана рабочая группа Всемирным антидопинговым агентством. В нашем случае ее возглавлял Руне Андерсен.

После этого они должны выделить финансирование и нанять адвокатское агентство. Дыма без огня не бывает. Если эти факты действительно подтвердятся, то я надеюсь, что будут применены такие же санкции, которые были в отношении России.

Это еще один повод разобраться со всей антидопинговой системой. Похожий инцидент уже был в Румынии, но никаких выводов сделано не было.

По умолчанию эту тему просто забыли. Это еще раз говорит о том, что в спорте стало слишком много политики. Все эти агентства якобы защищают спорт, но применяют санкции очень избирательно.

Я надеюсь, что они доведут до конца это расследование. Опыт у них уже есть», – сказал бывший министр спорта России.