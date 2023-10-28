Чемпион Европы 1946 года в беге на 400 метров умер в возрасте 100 лет

Чемпион Европы 1946 года в беге на 400 метров Хольст-Серенсен умер в возрасте 100 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

Нильс Хольст-Серенсен – первый победитель чемпионата Европы по легкой атлетике из Дании. Также на его счету серебро ЧЕ-1946 в беге на 800 м.

Легкую атлетику Хольст-Серенсен совмещал со службой в Королевских ВВС Дании. Завершил спортивную карьеру в 1948 году в возрасте 25 лет.

В 1970 году был назначен генерал-майором и главнокомандующим Королевских ВВС Дании. В отставку ушел в 1987 году.

С 1981 по 1984 год занимал пост президента Национального олимпийского комитета Дании, с 1977 по 2002 год был членом Международного олимпийского комитета.