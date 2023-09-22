Кристина Тимановская: «Когда-нибудь приеду в Беларусь. Сейчас не вариант, но когда все поменяется, хочу увидеть родственников»

Бегунья Тимановская заявила, что надеется когда-нибудь приехать в Беларусь.

Тимановская покинула сборную Беларуси после скандала на Олимпиаде-2020. В августе этого года она получила разрешение выступать на соревнованиях за Польшу.

– Допускаешь мысль, что никогда больше не приедешь в Беларусь?

– Конечно, приеду. Сейчас-то, понятно, не вариант. Но когда все поменяется, хочу увидеть родственников. Хотя жить не вернусь – это 100%. Меня там уже ничего не держит. Мы запустили бизнес в Польше и будем его развивать.

Первые года полтора я жила мыслями о Беларуси, что не стоит сильно цепляться за Польшу и что-то тут создавать. Но в какой-то момент мы поняли, что постоянно лелеять себя мыслями о возвращении – это не жизнь. Ты тупо застреваешь. И сколько так еще будет? 5, 10, 15 лет?

Те, кто остались, ходят по острию ножа. Потому что понимают: могут в любой момент все потерять. Вот у Герасимени (чемпионка мира и трехкратная олимпийская медалистка по плаванию – Sports.ru) забрали все – и дом, и участок, и квартиру.

– Ты любишь Беларусь?

– Как страну – да. Природу люблю, да и вообще у нас классно. А вот как государство – нет.

– Ты сказала, что у вас в Польше бизнес. О чем речь?

– Муж перегоняет машины на перепродажу. Все уже отлажено. Я особо в процесс не вникаю, могу помочь ведением соцсетей. Плюс он параллельно работает персональным тренером в зале, но постепенно хочет от этого уйти.

Я тоже работаю тренером и по фитнесу, и по бегу. Причем как онлайн, так офлайн. Плюс делаю контент-съемки, веду соцсети, так что я универсал.

– Этого хватает, чтобы в финансовом плане спокойно чувствовать себя в Польше?

– Этого хватает, чтобы чувствовать себя прекрасно. В Беларуси такого уровня жизни у нас не было, – сказала Тимановская.

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