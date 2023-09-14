Помощник Путина Левитин: «Наши коллеги восемь лет жили под жестким насилием украинского режима. Мы об этом не говорим, а это неправильно»

Теги ОКР Игорь Левитин Министерство спорта России Политика Легкая атлетика

Игорь Левитин высказался о «насилии украинского режима» в отношении спортсменов.

«Украина на всех заседаниях, на которых участвует, обозначает, сколько спортсменов погибло в ходе СВО. Восемь лет Украина уничтожает регионы! И там тоже погибали спортсмены, уезжали с этих территорий, там полностью отсутствует спортивная инфраструктура.

Мы об этом не говорим, а это неправильно. ОКР, Минспорту, спортсменам надо эти вопросы смотреть. Какая судьба у наших коллег, которые восемь лет жили под жестким насилием украинского режима», – сказал помощник президента РФ Владимира Путина, первый вице-президент ОКР.

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
psa.1207
Пока вы туда не приперлись в 2014-м, эти регионы были в порядке.
+24
-5
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gleb
Так вроде гражданин РФ Игорь Гиркин рассказал, что именно он и его бойцы всё это устроили, не?
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Daishi
Согласен, 8 лет назад сплошная разруха была, все были живы, непорядок! А сейчас просто глаз радуется, все развивается и расцветает и живых нет..
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gleb
Ответ sVinoreZOV
Комментарий скрыт
Ты уже там? Решаешь?
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лжетрофеич
А про Чечню этот гражданин не хочет рассказать?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий