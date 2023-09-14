Помощник Путина Левитин: «Наши коллеги восемь лет жили под жестким насилием украинского режима. Мы об этом не говорим, а это неправильно»

Игорь Левитин высказался о «насилии украинского режима» в отношении спортсменов.

«Украина на всех заседаниях, на которых участвует, обозначает, сколько спортсменов погибло в ходе СВО. Восемь лет Украина уничтожает регионы! И там тоже погибали спортсмены, уезжали с этих территорий, там полностью отсутствует спортивная инфраструктура.

Мы об этом не говорим, а это неправильно. , Минспорту, спортсменам надо эти вопросы смотреть. Какая судьба у наших коллег, которые восемь лет жили под жестким насилием украинского режима», – сказал помощник президента РФ Владимира Путина, первый вице-президент ОКР.