Иоланда Чен о споре Уткина с комментаторами «Матч ТВ»: «Может, в Васе проснулась зависть. Может, что-то личное или он просто потроллил»

Теги Василий Уткин телевидение НТВ-Плюс Дмитрий Губерниев Иоланда Чен Тимур Журавель Василий Соловьев Матч ТВ Легкая атлетика

Иоланда Чен высказалась о споре Василия Уткина с комментаторами «Матч ТВ».

Три комментатора, которых вам нравится слушать сейчас?

– Люблю Лидию Иванову на гимнастике. Она прикольная. И вид спорта знает досконально, и очень креативно, с юмором и непосредственно ведет репортаж.

Мне нравилось, как комментировал фигурное катание Вася Соловьев. Не просто так его обожала Татьяна Анатольевна. Она тоже из категории непосредственных и владеющих словом, но блестяще разбирающаяся во всех деталях. Их стиль, когда тебе все разложат, но еще и посмеяться заставят, цепляет.

Губерниев или Уткин под последнее предложение разве не подходят?

– Дима немножечко заигрывается и захлебывается. Иногда нужно делать паузы, потому что зрителю считывать столько информации сложно. Но зато он очень эмоциональный и так болеет за наших! Помню какую-то гонку, немцы начинают отставать, и он очень к месту закричал: ауфидерзейн! Такие вещи я люблю. И он часто находит что-то подобное.

Про Васю я даже передачу делала на «Плюсе». Где-то дома блокнот, куда выписывала его перлы. Он так закручивал! Вот бьет футболист в «стенку». Ну, банальная ситуация. А он: «Мяч попал в архитектурное излишество в виде головы». Гениально! 

Но на «Матче», не найдя контакта, по моим ощущениям Вася поник.

Как отреагировали на его недавние фехтование с Тимуром Журавелем и другими комментаторами «Матча»?

– Да я особо не следила. Может, в Васе проснулась зависть – и он хочет быть в эфире. Может, что-то личное – у них в «Футбольном клубе» все было очень непросто. А, может, Вася просто решил потроллить. Но я убеждена, что комментатор публично не может оценивать работу коллег. Это табу, – сказала Чен.

«Перестала включать телевизор. Один может говорить все, другой боится – и это отталкивает». Интервью Иоланды Чен  

Уткин – Журавелю, назвавшему их спор «баттлом»: «Баттлить буду с равными. Вы на «Матч ТВ» иголку в кресле без воплей перенести не в состоянии, работаете ужасно»

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17 комментариев

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kokomelon
Завидовать комментаторам матч тв? Я думаю, Уткин еще уважает себя
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Дым под водой
Кому там завидовать? 😂 Одно позорище 😂
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+14
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Sebastian Debussy
Он уже давно стал блогером а не комментатором, это его работа, хайпить, создавать шум, набирать просмотры, соберать клики и лайки, а в этом он всегда был мастер
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Ложный Латераль
Что-что, а вот в комментаторстве у Васи сейчас нет тех, кому можно было бы завидовать.
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Kit244098
Я Васю вообще-то не жалую, но следует признать, что его литературный русский куда выше, нежели у всех, ныне работающих на Матче. Завидовать некому)) ЗЫ. А Иоланда - классная тётка. Умная, бесстрашная и языкастая. Хоть в министры спорта отправляй. Вместо нонешней серости.
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Честный контроль
То есть проще говоря, Иоланда сказала, что Уткин ######!
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Ночной Птах
"комментатор публично не может оценивать работу коллег" - основная мысль. И это правильно. И касается любой профессии. Любое публичное уничижительное обсуждение коллег - это исключительно удовлетворение своего ЧСВ.
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#nikon
Вася никому не завидует
все завидуют Васе
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Mikhail 1968
кто бы уже наконец нашёл яйца сказать ауфвидерзейн самому Губерниеву
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AlexZhano__
1. Претензии к Матч ТВ и комментаторам во многом по делу.
2. Уткин очень сильно обижен. И даже не столько из-за увольнения, сколько за сам факт создания Матч ТВ и лишения его должности руководителя в связи с этим. И если раньше он гнал только на канала, избегая наездов на комментаторов, большинство из которых его же воспитанники, то теперь он принялся и за них.
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