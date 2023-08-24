Иоланда Чен о споре Уткина с комментаторами «Матч ТВ»: «Может, в Васе проснулась зависть. Может, что-то личное или он просто потроллил»
Иоланда Чен высказалась о споре Василия Уткина с комментаторами «Матч ТВ».
– Три комментатора, которых вам нравится слушать сейчас?
– Люблю Лидию Иванову на гимнастике. Она прикольная. И вид спорта знает досконально, и очень креативно, с юмором и непосредственно ведет репортаж.
Мне нравилось, как комментировал фигурное катание Вася Соловьев. Не просто так его обожала Татьяна Анатольевна. Она тоже из категории непосредственных и владеющих словом, но блестяще разбирающаяся во всех деталях. Их стиль, когда тебе все разложат, но еще и посмеяться заставят, цепляет.
– Губерниев или Уткин под последнее предложение разве не подходят?
– Дима немножечко заигрывается и захлебывается. Иногда нужно делать паузы, потому что зрителю считывать столько информации сложно. Но зато он очень эмоциональный и так болеет за наших! Помню какую-то гонку, немцы начинают отставать, и он очень к месту закричал: ауфидерзейн! Такие вещи я люблю. И он часто находит что-то подобное.
Про Васю я даже передачу делала на «Плюсе». Где-то дома блокнот, куда выписывала его перлы. Он так закручивал! Вот бьет футболист в «стенку». Ну, банальная ситуация. А он: «Мяч попал в архитектурное излишество в виде головы». Гениально!
Но на «Матче», не найдя контакта, по моим ощущениям Вася поник.
– Как отреагировали на его недавние фехтование с Тимуром Журавелем и другими комментаторами «Матча»?
– Да я особо не следила. Может, в Васе проснулась зависть – и он хочет быть в эфире. Может, что-то личное – у них в «Футбольном клубе» все было очень непросто. А, может, Вася просто решил потроллить. Но я убеждена, что комментатор публично не может оценивать работу коллег. Это табу, – сказала Чен.
«Перестала включать телевизор. Один может говорить все, другой боится – и это отталкивает». Интервью Иоланды Чен
Уткин – Журавелю, назвавшему их спор «баттлом»: «Баттлить буду с равными. Вы на «Матч ТВ» иголку в кресле без воплей перенести не в состоянии, работаете ужасно»
все завидуют Васе
2. Уткин очень сильно обижен. И даже не столько из-за увольнения, сколько за сам факт создания Матч ТВ и лишения его должности руководителя в связи с этим. И если раньше он гнал только на канала, избегая наездов на комментаторов, большинство из которых его же воспитанники, то теперь он принялся и за них.