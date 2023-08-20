Кристина Королева о шансах российских легкоатлетов на допуск к ОИ: «Ситуация сложная, но мы будем надеяться на лучшее»

Российская легкоатлетка Кристина Королева надеется на допуск к Олимпиаде-2024.

В этом сезоне Королева побеждала в прыжках в высоту на чемпионате России в Челябинске и в финале серии «Королева российского спорта» в Екатеринбурге.

– Какие впечатления от выступления в Екатеринбурге?

– В России таких стартов еще не было. Первые такие атмосферные соревнования – в центре города, много зрителей. Это невероятно. Рада, что получилось здесь выступить.

– Вы улучшили личный результат (1,93 м – Sports.ru). Были ощущения, что это возможно сделать на этом старте?

– К этим соревнованиям подходила с мыслью, что выиграть будет сложно, соперницы титулованные, с высокими личными результатами. Просто настраивалась делать свои прыжки. Не все с первой попытки получалось, помост – штука капризная, но мы с ним подружились.

– Что дальше по стартам?

– Я еду в Адлер 5‑го числа выступать в семиборье. Это будет заключительный старт сезона. Соревнований было достаточно, определенное количество стартов использовали как тренировочные, поэтому и результат не всегда был тот. Но подготовку провели верно и на главных турнирах показали свои результаты.

– Коу (глава World Athletics – Sports.ru) сказал, что считает участие россиян в Олимпийских играх маловероятным.

– Ситуация сложная, но мы будем надеяться на лучшее. Хотелось бы, – ответила Королева.

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