Тимур Моргунов: «В этом году чемпионат России – один из лучших, в которых я участвовал. Будто выступал за границей, такие ощущения были»

Теги сборная России прыжки с шестом чемпионат России Тимур Моргунов Легкая атлетика

Прыгун с шестом Тимур Моргунов назвал чемпионат России 2023 года одним из лучших.

Накануне Моргунов выиграл соревнования в Челябинске с результатом 5,87 м.

«В этом году чемпионат России — один из самых лучших, в которых я участвовал вообще. Люди почти все трибуны заняли, сильно поддерживали, это вдохновляло.

Я как будто выступал за границей, серьезно, такие ощущения были. У нас такого никогда не было», – сказал Моргунов, который также является серебряным призером чемпионата Европы 2018 года.

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