Куличенко о победе на молодежном ЧЕ: «Некоторые офигели от того, что русская выступала на Евро. Уверяли, что никакого права соревноваться я не имею»

Теги прыжки в высоту Елена Куличенко сборная Кипра жен Легкая атлетика

Легкоатлетка Елена Куличенко рассказала о хейте в соцсетях после победы на молодежном ЧЕ.

Куличенко родилась в России, но в 2021 году перешла в сборную Кипра. 

– На Кипре был мини-бум после твоего золота. Заметила, что и в России об этом написали практически все?

– Ой, да... И если спортсмены поздравляли, то потом мне наскидывали статей с такими сомнительными заголовками, что я не знала, как на это реагировать.

– Беглая россиянка выиграла под чужим флагом?

– Ну типа. Или что я выиграла Европу благодаря своему папе. Меня это не цепляет, но хейта после золота действительно прилетело много. Причем, кстати, от иностранцев больше.

– А им что не понравилось?

– Да мне даже смерти желали! Некоторые офигели от того, что русская выступала на Европе, и уверяли, что смена гражданства ничего не меняет – никакого права соревноваться я не имею. Целая кампания в эту сторону развернулась.

– Из какой части мира такое прилетало?

– В основном из Украины, много сообщений было из Европы. Американцам вообще нет дела до этого, от них ощущаю только поддержку, – рассказала легкоатлетка в интервью Sports.ru. 

«Некоторые офигели, что русская выступала на Евро. Мне даже смерти желали!» Красотка из Москвы покоряет стадионы

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4 комментария

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Manowar66
сказала бы что хохлушка
фамилия подходит
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Vedved
Ответ Vadim Krivitsky
Типа всех обхитрила
Типа, стоит почитать полное интервью, прежде чем писать бред)
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