Куличенко о победе на молодежном ЧЕ: «Некоторые офигели от того, что русская выступала на Евро. Уверяли, что никакого права соревноваться я не имею»
Легкоатлетка Елена Куличенко рассказала о хейте в соцсетях после победы на молодежном ЧЕ.
Куличенко родилась в России, но в 2021 году перешла в сборную Кипра.
– На Кипре был мини-бум после твоего золота. Заметила, что и в России об этом написали практически все?
– Ой, да... И если спортсмены поздравляли, то потом мне наскидывали статей с такими сомнительными заголовками, что я не знала, как на это реагировать.
– Беглая россиянка выиграла под чужим флагом?
– Ну типа. Или что я выиграла Европу благодаря своему папе. Меня это не цепляет, но хейта после золота действительно прилетело много. Причем, кстати, от иностранцев больше.
– А им что не понравилось?
– Да мне даже смерти желали! Некоторые офигели от того, что русская выступала на Европе, и уверяли, что смена гражданства ничего не меняет – никакого права соревноваться я не имею. Целая кампания в эту сторону развернулась.
– Из какой части мира такое прилетало?
– В основном из Украины, много сообщений было из Европы. Американцам вообще нет дела до этого, от них ощущаю только поддержку, – рассказала легкоатлетка в интервью Sports.ru.
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