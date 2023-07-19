Бах о трансгендерах в женских соревнованиях: «Этим вопросом должны заниматься международные федерации, которые опираются на особенности своих видов спорта»
Глава МОК Томас Бах высказался об участии трансгендеров в женских соревнованиях.
«Мы четко дали понять, что этим вопросом должны заниматься международные федерации, которые опираются на собственные правила и особенности своих видов спорта. Всем очевидно, что нельзя сравнивать участницу соревнований по выездке с, к примеру, метательницей молота или другой представительницей легкой атлетики.
Но мы четко дали понять международным федерациям, что их правила должны основываться на рекомендациях ученых и всех заинтересованных сторон, в том числе на мнениях спортсменок, трансгендерных спортсменок, чтобы учитывались права человека и мнения юристов. Чтобы в конечном итоге было принято правильное решение», – сказал Бах.
А ты тогда на что, херр Бах?
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/interval/3026919.html
Если его отрезали, то есть сложности, но это должен определить врач и свидетельство о рождении, каков был первоначальный пол.
Возможно, для трансгендеров на Паралимпийских играх можно было бы установить другие категории.