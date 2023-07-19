Бах о трансгендерах в женских соревнованиях: «Этим вопросом должны заниматься международные федерации, которые опираются на особенности своих видов спорта»

Теги МОК Томас Бах ЛГБТ Легкая атлетика

Глава МОК Томас Бах высказался об участии трансгендеров в женских соревнованиях.

«Мы четко дали понять, что этим вопросом должны заниматься международные федерации, которые опираются на собственные правила и особенности своих видов спорта. Всем очевидно, что нельзя сравнивать участницу соревнований по выездке с, к примеру, метательницей молота или другой представительницей легкой атлетики.

Но мы четко дали понять международным федерациям, что их правила должны основываться на рекомендациях ученых и всех заинтересованных сторон, в том числе на мнениях спортсменок, трансгендерных спортсменок, чтобы учитывались права человека и мнения юристов. Чтобы в конечном итоге было принято правильное решение», – сказал Бах.

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10 комментариев

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Savardus
В принципе, у Баха в последнее время всем на свете должны заниматься международные федерации.
А ты тогда на что, херр Бах?
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selso99
А ты зачем мировому спорту? Игры проводит страна-организатор, все вопросы допусков повесил на международные федерации, допинг под юрисдикцией Wada. А Мок нужен, чтобы деньги спонсоров делить? Удобно
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VintDV
А может лучше уже и не надо нашим Возвращаться вот в Эту Олимпийскую семью:)))))) А то как у Высоцкого в песне..... непонятно какого пола твой сосед:))))
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alexnew
Решение тут может быть только одно - создание соревнований отдельно для трансгендеров, раз уж так важно их всюду пихать.
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Александр Шульгин
Бах как всегда болен немощью и идиотизмом
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Алексей Токарев
Лиа Томас, здоровый мужик, побеждает всех в женском плавании. Хочет в олимпиаде 2024 участвовать.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/interval/3026919.html
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Большой Влад
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Они должны проверить пенис. Если есть пенис, они соревнуются в мужском соревновании. Если без полового члена, то в женской конкуренции.

Если его отрезали, то есть сложности, но это должен определить врач и свидетельство о рождении, каков был первоначальный пол.

Возможно, для трансгендеров на Паралимпийских играх можно было бы установить другие категории.
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Храбрая виолончелистка
Оценку этому должны давать в первую очередь врачи и психологи...
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Лека-Лека
Бах как наш Горшков - моя хата с краю. А там - трава не расти...
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