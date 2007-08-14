Метательница Мария Абакумова, дисквалифицированная на 4 года, намерена вернуться в спорт

Российская копьеметательница намерена вернуться в спорт после четырехлетней дисквалификации за допинг.

Отстранение спортсменки закончится 17 мая 2020 года.

Во время перепроверки допинг-проб с Пекина-2008 и чемпионата мира-2011 у Абакумовой в тестах были обнаружены запрещенные препараты.

«До окончания моего отстранения осталось меньше года. После этого я не исключаю, что еще вернусь в большой спорт. Если мои два региона, за которые я выступала – Краснодарский край и Ставропольский край – в меня поверят и поддержат, я бы мечтала снова выйти в сектор.

– Очевидно, вас вдохновляет пример Анны Чичеровой, которая вернулась после дисквалификации в 36 лет и показывает одни из лучших результатов в мире?

– Мы с Аней дружим, и когда она вернулась, я ей написала что-то вроде: «Ты показала мне свет в конце тоннеля». Когда ты упал, а потом заново поднялся – это самое дорогое, что может быть в спорте. Я по себе понимаю, насколько это тяжело.

– С другой стороны, Чичерова даже со своими шикарными прыжками сидит дома. Вас это не останавливает?

– Пока я нахожусь в ожидании каких-то сдвигов в сторону восстановления нашей федерации. Я все-таки возвращаюсь не завтра, и у меня есть надежда, что за это время что-то изменится. С одной стороны, мне очень плохо без спорта и я мечтаю вернуться. А с другой, понимаю: что я четыре последних года не выступала – это даже к лучшему.

Эти годы я бы бестолково моталась по чемпионатам России, зато двое моих детей росли бы без меня, а третьего вообще, вероятно, не было бы. Все сложилось словно по сценарию. Поэтому я жду: может, в моем фильме будет еще и красивый спортивный финал?

– Ваша дисквалификация заканчивается за несколько месяцев до открытия Токио-2020. Вы надеетесь там выступить?

– Если получу допуск, конечно, я готова бороться. Хотя предстоит уладить еще массу формальностей: найти способ, как вернуть призовые, вернуться в пул тестирования, выполнить норматив. Не говоря уж о том, что на набор соревновательной формы у меня останется всего несколько месяцев.

Но я не опускаю рук и не теряю этой надежды. Поехать в Токио я хочу, но даже если это не получится, буду настраиваться на следующую Олимпиаду. В принципе, возраст позволяет: в метании копья люди выигрывали чемпионаты мира и в 37, и в 39 лет. У нас опыт и навык часто побеждают молодость и пыл», – рассказала Абакумова.