Легкоатлетка Куличенко о студенческом спорте: «Если сравнивать с Россией, в США нереальная интенсивность тренировок. Допинга здесь нет. Скидывать на это не получится»

Теги допинг сборная России жен прыжки в высоту сборная США сборная США жен WADA Елена Куличенко Легкая атлетика

Легкоатлетка Елена Куличенко считает, что в студенческом спорте в США нет допинга.

На чемпионате Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) в 2023-м Куличенко заняла третье место в прыжках в высоту.

– Чемпионат NCAA – очень красочный старт, на который даже отобраться сложно. Стадион всегда полный. Хотя билеты в среднем – 50 долларов. Выступать там сплошное удовольствие.

А еще там сумасшедшие результаты. На сотке 7 человек выбежали из 10 секунд.

– Да безумие! И это круто. Выступаешь и понимаешь, что рядом ребята, которые потом, скорее всего, будут жечь на Олимпиадах.

В чем секрет таких космических секунд?

– Не знаю. Думаю, дело в отношении. Если сравнивать с Россией, тут просто нереальная интенсивность тренировок. Плюс на каждую команду сразу по пять докторов и массажистов, менеджеры, большой тренерский штаб. То есть ты не сам по себе, а частичка чего-то огромного. Допинга, если ты об этом, здесь нет. Скидывать на это не получится.

А вот с этим не все согласны. WADA ведь на студенческие старты не пускают. И многие из ребят после NCAA пропадают.

– Многие пропадают, но многие ведь и остаются. Понятно, что так или иначе допинг есть везде. Нет страны, в которой никто никогда и ничего не употреблял. Но вот у нас его сколько было? И где результаты? Почему таких секунд не бывало даже на взрослых чемпионатах России? 

Да, кого-то после NCAA не видно. Но точно есть те, кто затем едут на чемпионаты мира. Могу точно говорить за свой университет. Нас проверяют, с нами постоянно проводятся беседы о недопустимости допинга. И девочки, в которых я уверена, бегут 100 метров из 11 секунд, а парни показывают невозможные результаты в многоборье. У нас точно ничего запрещенного нет. А почему тогда должно быть у других? Не думаю, что кто-то стал бы так рисковать. 

В Америке вообще обсуждается вопрос: как студенты показывают такие результаты? 

– Понятно, что об этом говорят. И финал на сотке по плотности был жестче, чем олимпийский. Но как это происходит – блин, не знаю. Народ просто тренируется, – сказала Куличенко.

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4 комментария

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Alex1104
Ответ Alex1104
Учитывая, что NCAA не подписала Всемирный антидопинговый кодекс. О чем Банька говорил менее года назад, кстати.
"«Мы всегда сотрудничали с США по вопросам антидопинга. И продолжим работать. Наша реформа управления уже идет, рабочая группа создана и готовит свои предложения. Как я говорил, мы открыты к сотрудничеству с США, но не забывайте, что около 90% американских спортсменов вне юрисдикции WADA. И американская сторона, в свою очередь, должна обдумать, как поменять эту ситуацию», — отметил Банька"
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