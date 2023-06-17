Игорь Тер-Ованесян: «Если нашим спортсменам предложат выступить на Олимпиаде на условиях беженцев, то я сочту это за оскорбление»

Теги Олимпийская сборная России Игорь Тер-Ованесян Париж-2024 Легкая атлетика

Игорь Тер-Ованесян считает оскорблением возможные критерии МОК по допуску россиян к ОИ.

Тер-Ованесян – пятикратный участник и двукратный бронзовый призер Олимпиад в прыжках в длину.

«Если нашим спортсменам предложат выступить на Олимпиаде на условиях беженцев, то я сочту это за оскорбление. Неправильно все это.

Нам нужно развивать свой собственный соревновательный календарь», – рассказал Тер-Ованесян.

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4 комментария

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Viks
Беженец - это НЕ оскорбление, беженец - это трагедия.
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Влад Путман
Спасибо скажи вождю и чинушам. Будешь выступать на "Играх дружбы".
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Viks
Пропогандологи сути не видят: Допуск по типу беженцев - это финансирование со стороны МОК проезда и проживания.
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Under
оскорбление беженцев за людей не считать
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