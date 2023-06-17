Игорь Тер-Ованесян: «Если нашим спортсменам предложат выступить на Олимпиаде на условиях беженцев, то я сочту это за оскорбление»

Игорь Тер-Ованесян считает оскорблением возможные критерии МОК по допуску россиян к ОИ.

Тер-Ованесян – пятикратный участник и двукратный бронзовый призер Олимпиад в прыжках в длину.

«Если нашим спортсменам предложат выступить на Олимпиаде на условиях беженцев, то я сочту это за оскорбление. Неправильно все это.

Нам нужно развивать свой собственный соревновательный календарь», – рассказал Тер-Ованесян.

Россию пригласят на Олимпиаду-2024 по принципу сборной беженцев. Это как?