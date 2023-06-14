Журова об идее взимать компенсацию с тех, кто меняет гражданство: «Очень много нюансов. Если спортсмен уехал, то как с него взыскивать эти средства?»
Светлана Журова считает, что взимать компенсацию с уехавших из страны спортсменов сложно.
«Подобная практика есть на уровне игровых видов спорта при уходе из спортшкол. Такие инициативы были в хоккее относительно компенсации за отъезд молодых хоккеистов. И понятно, что все пытаются это каким-то образом обойти.
Но это очень непростой вопрос. Каждый случай индивидуален. Причины могут самыми разными. Например, замужество девушки.
А с юридической точки зрения еще сложнее. В своё время пытались проработать вопрос возврата полученных денег спортсменом, уличенным в употреблении допинга. И это не очень получилось.
Очень много нюансов и с реализацией. Если спортсмен уехал, то как с него взыскивать эти средства?
Кроме того, разная ситуация в различных видах спорта с долей вклада государства в подготовку спортсмена. К примеру, в теннисе и конькобежном спорте эта доля серьезно отличается. Получается, специальная комиссия должна подсчитывать сумму этой компенсации с определенного возраста», – рассказала депутат Госдумы.
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