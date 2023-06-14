Журова об идее взимать компенсацию с тех, кто меняет гражданство: «Очень много нюансов. Если спортсмен уехал, то как с него взыскивать эти средства?»

Теги Светлана Журова Олимпийская сборная России деньги Легкая атлетика

Светлана Журова считает, что взимать компенсацию с уехавших из страны спортсменов сложно.

«Подобная практика есть на уровне игровых видов спорта при уходе из спортшкол. Такие инициативы были в хоккее относительно компенсации за отъезд молодых хоккеистов. И понятно, что все пытаются это каким-то образом обойти.

Но это очень непростой вопрос. Каждый случай индивидуален. Причины могут самыми разными. Например, замужество девушки.

А с юридической точки зрения еще сложнее. В своё время пытались проработать вопрос возврата полученных денег спортсменом, уличенным в употреблении допинга. И это не очень получилось.

Очень много нюансов и с реализацией. Если спортсмен уехал, то как с него взыскивать эти средства?

Кроме того, разная ситуация в различных видах спорта с долей вклада государства в подготовку спортсмена. К примеру, в теннисе и конькобежном спорте эта доля серьезно отличается. Получается, специальная комиссия должна подсчитывать сумму этой компенсации с определенного возраста», – рассказала депутат Госдумы.

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8 комментариев

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Rush
Так у нас не только возврат денег от спортсменов уличенных в допинге не возможен. У нас сыпят плюшки уже после, когда становится известно.
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Black&White
Короче, просто лень им этим заниматься. Бюджет и так большой и на всех хватает. Почему-то французская федерация смогла получить компенсацию при переходе Бруно Массо в Германию. И речь не о том, чтобы до копейки все рассчитать, а о том, что нужно установить порог, который должна оплатить принимающая сторона, например. И чтобы это было официально, а не в карман федры.
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Fullhouse
По таким как журова Трибунал плачет, а они все в воздушных замках витают, какую-то несбыточную фигню обсуждают😄
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scorp19
Пусть для начала депутаты установят себе за как среднюю по региону за который отвечают. и тогда может и появятся идеи как сделать что-то лучше, а не вот этот сплошной поток бреда, который они генерируют. а как насчёт вернуть деньги людям, которых "на ленточке" прокатили с пенсионным возрастом ?
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Bobo Kelso
Ну может быть изначально нужно брать во внимание, что спортсмены - это люди, а не копилки?! Кроме того существует договорное право, позволяющее учитывать разные нюансы.
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papadok
Эх, Вы, депутаты называется. Лови лайфхак, Журова. Как только получает кто-то КМС, тренер обязан отобрать у него паспорт и запереть в сейф.
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Глеб Саратов
Ответ Bobo Kelso
Ну может быть изначально нужно брать во внимание, что спортсмены - это люди, а не копилки?! Кроме того существует договорное право, позволяющее учитывать разные нюансы.
это слишком сложно для депутатов
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