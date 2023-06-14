Журова об идее взимать компенсацию с тех, кто меняет гражданство: «Очень много нюансов. Если спортсмен уехал, то как с него взыскивать эти средства?»

Светлана Журова считает, что взимать компенсацию с уехавших из страны спортсменов сложно.

«Подобная практика есть на уровне игровых видов спорта при уходе из спортшкол. Такие инициативы были в хоккее относительно компенсации за отъезд молодых хоккеистов. И понятно, что все пытаются это каким-то образом обойти.

Но это очень непростой вопрос. Каждый случай индивидуален. Причины могут самыми разными. Например, замужество девушки.

А с юридической точки зрения еще сложнее. В своё время пытались проработать вопрос возврата полученных денег спортсменом, уличенным в употреблении допинга. И это не очень получилось.

Очень много нюансов и с реализацией. Если спортсмен уехал, то как с него взыскивать эти средства?

Кроме того, разная ситуация в различных видах спорта с долей вклада государства в подготовку спортсмена. К примеру, в теннисе и конькобежном спорте эта доля серьезно отличается. Получается, специальная комиссия должна подсчитывать сумму этой компенсации с определенного возраста», – рассказала депутат Госдумы.