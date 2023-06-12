Координатор Парижа-2024 по вопросам безопасности ушел в отставку после обвинений в неподобающем поведении

Теги Париж-2024 Легкая атлетика

Координатор Парижа-2024 по вопросам безопасности ушел в отставку.

Как сообщает Inside the Games, речь идет о Зияде Хури. В марте этого года он уже был отстранен от должности из-за сообщений о «неподобающем поведении». 

Предполагалось, что в ноябре 2021-го, во время визита в Великобританию, Хури позволил себе неподобающие выражения в адрес женщины-полицейского.

Другие подробности не уточняются, но итоги расследования должны быть опубликованы в течение месяца.

Ранее Хури также возглавлял службу безопасности на чемпионате Европы-2016 по футболу.

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