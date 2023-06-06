Данил Лысенко: «Классные ощущения – соревноваться на глазах Сотомайора. Пообщаться не удалось, просто пожали руки, он меня поздравил»

Данил Лысенко прокомментировал свою победу на турнире в рамках Недели легкой атлетики в Москве.

Лысенко победил с результатом 2,31 м. Он пытался взять планку на высоте 2,35 м, но безуспешно.

«Непонятное сегодня со мной было, не получалось. Вторая попытка на 2,35 только, по-моему, более-менее была.

Я сразу почувствовал сегодня, что делаю что-то немного не то. Пока не могу понять причину, будем пересматривать видео и искать, в чем проблема дискомфорта.

А так готовность была отличная, ехал сюда с хорошим настроением. Классные ощущения соревноваться на глазах Хавьера Сотомайора, которому принадлежит мировой рекорд.

Пообщаться не удалось, просто пожали руки, он меня поздравил», – сказал Лысенко.

Также спортсмен ответил на вопрос, что для него важнее – стать олимпийским чемпионом или побить мировой рекорд.

Сейчас мировой рекорд в прыжках в высоту составляет 2,45 м.

«Наверное, побить рекорд.

К мировому рекорду очень близко подбирался Мутаз Баршим, он был готов и на моих глазах пытался покорить 2,46 метра. Не могу сказать, почему рекорд до сих пор не побили», – цитирует Лысенко ТАСС.