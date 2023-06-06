Данил Лысенко: «Классные ощущения – соревноваться на глазах Сотомайора. Пообщаться не удалось, просто пожали руки, он меня поздравил»

Теги сборная России прыжки в высоту Хавьер Сотомайор Данил Лысенко ТАСС Легкая атлетика

Данил Лысенко прокомментировал свою победу на турнире в рамках Недели легкой атлетики в Москве.

Лысенко победил с результатом 2,31 м. Он пытался взять планку на высоте 2,35 м, но безуспешно. 

«Непонятное сегодня со мной было, не получалось. Вторая попытка на 2,35 только, по-моему, более-менее была.

Я сразу почувствовал сегодня, что делаю что-то немного не то. Пока не могу понять причину, будем пересматривать видео и искать, в чем проблема дискомфорта.

А так готовность была отличная, ехал сюда с хорошим настроением. Классные ощущения соревноваться на глазах Хавьера Сотомайора, которому принадлежит мировой рекорд.

Пообщаться не удалось, просто пожали руки, он меня поздравил», – сказал Лысенко. 

Также спортсмен ответил на вопрос, что для него важнее – стать олимпийским чемпионом или побить мировой рекорд.

Сейчас мировой рекорд в прыжках в высоту составляет 2,45 м. 

«Наверное, побить рекорд. 

К мировому рекорду очень близко подбирался Мутаз Баршим, он был готов и на моих глазах пытался покорить 2,46 метра. Не могу сказать, почему рекорд до сих пор не побили», – цитирует Лысенко ТАСС.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий