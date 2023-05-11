У итальянской легкоатлетки Сары Симеони украли золотую медаль московской Олимпиады-1980

Олимпийская чемпионка Москвы-1980 по прыжкам в высоту Сара Симеони стала жертвой грабителей.

Как сообщает канал Rai News, воры проникли в дом 70-летней Симеони в Риволи-Веронезе и забрали ценные вещи, в том числе олимпийскую медаль и другие трофеи. Бывшая легкоатлетка обнаружила пропажу, когда вернулась домой с одного из местных фестивалей.

Симеони также является серебряным олимпийским призером Монреаля-1976 и Лос-Анджелеса-1984.

«Эта медаль напоминает мне о годах труда и тренировок. Нелегко завоевать медаль Олимпийских игр.

Мне остается лишь надеяться. Они (воры) отняли у меня столько воспоминаний, а ведь эта медаль даже не из золота – для них она ничего не стоит. А вот для меня значит очень много», – сказала Симеони.