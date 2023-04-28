МОК о заявлении комиссии спортсменов ОКР: «Мы опубликовали рекомендации 28 марта. На данный момент нам больше нечего добавить»

Теги МОК Олимпийская сборная России ОКР Матч ТВ Легкая атлетика

В МОК не стали отвечать на вопрос, будут ли изменены критерии допуска россиян к турнирам.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допустить россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе. Однако это не касается командных видов, а также спортсменов, представляющих силовые ведомства.

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) сегодня опубликовала заявление, в котором назвала выдвинутые МОК критерии допуска «чрезмерными, необоснованными и дискриминационными». 

– Как МОК оценивает заявление комиссии спортсменов ОКР? Будут ли изменены критерии допуска российских спортсменов к международным соревнованиям?

– Ранее (28 марта) мы опубликовали новые рекомендации исполкома МОК международным федерациям и организаторам международных спортивных мероприятий по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях.

На данный момент нам больше нечего добавить, – заявили в пресс-службе МОК. 

Комиссия спортсменов ОКР о критериях МОК: «Создан опасный прецедент – ни один спортсмен в мире впредь не может быть уверен, что его гражданские права будут соблюдаться должным образом»

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?

23 комментария

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udod
перевожу:
- сидите дома, ёпта
+18
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Вероника Терюшкова
Деликатно отшили
+14
-1
+13
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Алексей Ларёв
Ответ andrej shabanov
Комментарий удален модератором
А начинать сво перед стартом параолимпиады это норм?Или тут все нормально с олимпийским движением?
+12
-6
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VictorVallecano
Ответ andrej shabanov
Комментарий удален модератором
Вот это бомбануло.
+7
-2
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Татьяна Бурова
А что может ответить пресс- служба?
Озвучила последние постановления от МОК касательно критериев.
А должна бы озвучить почему МОК нарушает
Олимпийскую Хартию, по каждому пункту приведённому комиссией спортсменов ОКР
и какому пункту Олимпийской Хартии это соответствует.
+10
-6
+4
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User Samsung
Ответ D-r. Peter
СBO против МОК?
МОК против СВО
+2
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Viks
Ответ andrej shabanov
Комментарий удален модератором
"де факто пойти против родной страны" --- Где ты прочитал такое требование?
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Viks
Ответ Татьяна Бурова
А что может ответить пресс- служба? Озвучила последние постановления от МОК касательно критериев. А должна бы озвучить почему МОК нарушает Олимпийскую Хартию, по каждому пункту приведённому комиссией спортсменов ОКР и какому пункту Олимпийской Хартии это соответствует.
В письме спорсменов ОКР эмоции и юридическая безграмотность и НЕ упомянуто НИ ОДНОГО пункта хартии, которые нарушены. Каков вопрос - таков и ответ.
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D-r. Peter
Ответ Atsuktuvas
Это победа СВО и от этого факта не уйти!
СBO против МОК?
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Алексей Ларёв
Ответ Елена Валежникова
А вы предпочли бы, чтобы война перед Параолимпиадой началась уже на территории России?
Побольше телевизор смотрите уважаемая...
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София Хайн
Мама Лена расставила все точки над и. Во время допингоаого отстранения наши спортсмены приезжали без флага, чтобы доказать, что они побеждают без допинга. Да, мы знали, что они из России и они чистые. Сейчас во время войны это будет предательством и дезертирством. Нм немецком дезертирство звучит Fahnenflucht. Дословно, "бегство знамени". И это должны знать все болельщики, что любой выступающий в условиях войны спортсмен без флага, это дезертир и предатель.
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Viks
Ха-ха-ха! А столько было воплей!
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Rumov
Ответ Елена Валежникова
Может наоборот, перестать платить всем ИСУ-подобным? А то деньги берут, а на соревнования не пускают!
Так там 70 процентов себе откатывают.
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Елена Валежникова
Ответ Rumov
А если еще занесем лярдов 30-40? Хотя все равно кинут.
Может наоборот, перестать платить всем ИСУ-подобным?
А то деньги берут, а на соревнования не пускают!
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VictorVallecano
Ответ Елена Валежникова
А вы предпочли бы, чтобы война перед Параолимпиадой началась уже на территории России?
Мы бы предпочли, чтобы вы методичку сменили.
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Dszubov
Ответ Елена Валежникова
А вы предпочли бы, чтобы война перед Параолимпиадой началась уже на территории России?
а есть доказательства,что такое бы произошло?можно ссылку?
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Вадим flanec
Ответ VictorVallecano
Мы бы предпочли, чтобы вы методичку сменили.
Свои не забывайте менять.
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andrej shabanov
Комментарий удален модератором
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Rumov
А если еще занесем лярдов 30-40? Хотя все равно кинут.
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den70
Очевидно.
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