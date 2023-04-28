МОК о заявлении комиссии спортсменов ОКР: «Мы опубликовали рекомендации 28 марта. На данный момент нам больше нечего добавить»

В МОК не стали отвечать на вопрос, будут ли изменены критерии допуска россиян к турнирам.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допустить россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе. Однако это не касается командных видов, а также спортсменов, представляющих силовые ведомства.

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) сегодня опубликовала заявление, в котором назвала выдвинутые МОК критерии допуска «чрезмерными, необоснованными и дискриминационными».

– Как МОК оценивает заявление комиссии спортсменов ОКР? Будут ли изменены критерии допуска российских спортсменов к международным соревнованиям?

– Ранее (28 марта) мы опубликовали новые рекомендации исполкома МОК международным федерациям и организаторам международных спортивных мероприятий по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях.

На данный момент нам больше нечего добавить, – заявили в пресс-службе МОК.

Комиссия спортсменов ОКР о критериях МОК: «Создан опасный прецедент – ни один спортсмен в мире впредь не может быть уверен, что его гражданские права будут соблюдаться должным образом»

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?