МОК о заявлении комиссии спортсменов ОКР: «Мы опубликовали рекомендации 28 марта. На данный момент нам больше нечего добавить»
В МОК не стали отвечать на вопрос, будут ли изменены критерии допуска россиян к турнирам.
28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допустить россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе. Однако это не касается командных видов, а также спортсменов, представляющих силовые ведомства.
Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) сегодня опубликовала заявление, в котором назвала выдвинутые МОК критерии допуска «чрезмерными, необоснованными и дискриминационными».
– Как МОК оценивает заявление комиссии спортсменов ОКР? Будут ли изменены критерии допуска российских спортсменов к международным соревнованиям?
– Ранее (28 марта) мы опубликовали новые рекомендации исполкома МОК международным федерациям и организаторам международных спортивных мероприятий по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях.
На данный момент нам больше нечего добавить, – заявили в пресс-службе МОК.
Комиссия спортсменов ОКР о критериях МОК: «Создан опасный прецедент – ни один спортсмен в мире впредь не может быть уверен, что его гражданские права будут соблюдаться должным образом»
Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?
- сидите дома, ёпта
Озвучила последние постановления от МОК касательно критериев.
А должна бы озвучить почему МОК нарушает
Олимпийскую Хартию, по каждому пункту приведённому комиссией спортсменов ОКР
и какому пункту Олимпийской Хартии это соответствует.
А то деньги берут, а на соревнования не пускают!