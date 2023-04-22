В Германии создали комиссию для повторной оценки теракта на Олимпиаде в Мюнхене 1972 года.

Об этом сообщила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

Проект стал частью концепции правительства страны по примирению с пострадавшими семьями, что, в частности, включает в себя предложение компенсации в размере 28 миллионов евро.

«В течение слишком многих лет не хватало понимания или переоценки событий, прозрачности в этих вопросах и принятия ответственности за них», – сказала Фезер.

5 сентября 1972 года во время летних Олимпийских игр в Мюнхене боевики палестинской террористической группировки проникли в олимпийскую деревню и взяли в заложники членов израильской сборной. Жертвами теракта стали 11 человек.

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