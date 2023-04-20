Ирина Привалова: «Думаю, World Athletics предоставит нам критерии допуска до начала летнего сезона. Это вопрос нескольких дней»

Ирина Привалова рассказала, когда могут появиться критерии допуска российских легкоатлетов.

«Я думаю, что предоставит нам критерии допуска наших спортсменов до начала летнего сезона. А он у нас официально начинается уже в конце апреля. Думаю, что это вопрос (нескольких) дней.

Наш международный эксперт все время находится на связи с WA. Как и генеральный секретарь нашей федерации (Александр Черкашин), который непосредственно тоже занимается этими вопросами.

Это может решиться в самое ближайшее время, то есть уже в мае. Надеюсь, что критерии допуска будут достаточно положительными для нашей легкой атлетики», – сказала первый вице-президент .