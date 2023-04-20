Ирина Привалова: «Думаю, World Athletics предоставит нам критерии допуска до начала летнего сезона. Это вопрос нескольких дней»

Теги сборная России жен Ирина Привалова ВФЛА World Athletics (IAAF) Легкая атлетика

Ирина Привалова рассказала, когда могут появиться критерии допуска российских легкоатлетов.

«Я думаю, что World Athletics предоставит нам критерии допуска наших спортсменов до начала летнего сезона. А он у нас официально начинается уже в конце апреля. Думаю, что это вопрос (нескольких) дней.

Наш международный эксперт все время находится на связи с WA. Как и генеральный секретарь нашей федерации (Александр Черкашин), который непосредственно тоже занимается этими вопросами.

Это может решиться в самое ближайшее время, то есть уже в мае. Надеюсь, что критерии допуска будут достаточно положительными для нашей легкой атлетики», – сказала первый вице-президент ВФЛА.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sanzaevtsydenzhap@icloud.com
Хорошая новость!!! Спасибо вам,Ирина!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yan D
Критерии членства с сборной от Приваловой: поддерживают политику президента и СВО vs критерии WA: осуждают СВО. И никто никуда не едет🤷‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий