Гербулова об условиях МОК: «Мы тренируемся и выступаем, чиновники – решают. Пускай каждый занимается своим делом»

Биатлонистка Наталья Гербулова высказалась о новых рекомендациях МОК в отношении россиян.

– Прозвучали слова про Олимпийские игры и флаг. Не могу вас не спросить про исполком МОК, который выдвинул критерии участия россиян.

– Не хочется снова мусолить эту тему и туда лезть.

– Пару месяцев назад вы говорили, что никто не откажется ехать в нейтральном статусе.

– Но сейчас нейтральный статус другой. До этого сколько уже Олимпиад мы выступали в таком статусе? С 2018 года. Я имела в виду тот формат, который был раньше, конечно. Ответила в тот раз и наткнулась на разные не очень хорошие комментарии. Так что в этот раз я воздержусь.

Пускай сами разбираются и каждый сам занимается своим делом. Все равно отдельно взятый спортсмен ничего не сделает. Мы тренируемся и выступаем, чиновники – решают. Я хочу сказать спасибо руководителям за возможность выступать и показывать результат.

– Хорошо, давайте так – вы же не принадлежите к силовым структурам?

– Нет.

– Тогда почему вы должны хоронить карьеру, если имеете право участвовать?

– Я воздержусь от комментариев. Я гражданка Российской Федерации, и сейчас моя задача – поддерживать российский спорт, иначе никак, – сказала Гербулова.

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