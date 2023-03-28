Иоланда Чен о допуске россиян: «Этот вопрос будут муссировать до самого конца. Чтобы Томас Бах понял, в какую сторону дует ветер и какие настроения популярны»

Иоланда Чен высказалась о новых рекомендациях МОК в отношении россиян.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев. При этом решение об их участии в Олимпийских играх-2024 в Париже на данный момент не принято.

«Как мы и предполагали, что они будут этот вопрос муссировать до самого конца, до самых крайних сроков квалификации. Потому что ружье, висящее на стене, должно выстрелить в последнем акте.

Я думаю, это делается для того, чтобы узнать мнение всех присутствующих. Чтобы Томас Бах понял, в какую сторону дует ветер и какие настроения сейчас популярны. Кто что говорит, кто что предполагает. Все-таки мнение других членов МОК – это очень важная вещь.

Поэтому ничего страшного не случилось. И очень хорошо, что мы сможем принять участие в квалификации и показать свои результаты и нормативы в рамках своих федераций.

Я надеюсь, что все пойдут по пути борцовских видов спорта, чтобы другие федерации пошли навстречу нашим и белорусским спортсменам. Начнут их допускать до соревнований, и также будет проведено голосование перед началом летнего сезона», – сказала серебряный призер ЧМ-1993 по легкой атлетике.

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