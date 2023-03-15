Глава WADA: «Мы бы смогли работать более эффективно, если бы получили доступ к мобильным телефонам и ноутбукам спортсменов»

Теги допинг WADA ТАСС Витольд Банька Легкая атлетика

WADA хотело бы иметь доступ к гаджетам спортсменов на время расследования допинговых дел. 

Об этом сообщил глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька

«Спортсмены меня часто спрашивают, почему тестирование выявляет так мало нарушителей, почему мы не ловим всех, кто принимает запрещенные препараты.

Но, думаю, вы согласитесь со мной, что мы никогда не сможем победить допинг в спорте, как и не искореним криминал из повседневной жизни – всегда найдется тот, кто захочет обмануть систему.

Сколько нарушений или преступлений происходит в мире? Тысячи или даже миллионы, но далеко не все из них раскрываются полицией или другими органами.

Считаю ли я, что антидопинговые расследовали должны иметь больше инструментов и получить доступ к мобильным телефонам и ноутбукам? Конечно, мы бы смогли работать более эффективно, если бы получили на это право.

Понятно, что государственные власти будут немного сопротивляться тому, чтобы предоставить нам такие права, потому что это провоцирует определенные юридические проблемы. Но с нашей точки зрения было бы очень полезно и ценно иметь доступ к тем же компьютерам», – сказал Банька. 

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62 комментария

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aleshon
Плюс отслкживать путь препарата, от аптеки до пациента отслеживать, даже когда принимаешь аспирин? Бред полный.
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torik80
Ну и гад же ты, Батенька
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myswordishatred
Ответ gukmamop
Конечно, когда спортсмен принимает допинг, он тут же фиксирует это в телефоне. А если не фиксирует, то это отягчающее обстоятельство!
А в приложении "МойДопинг" приходят уведомления чтобы приём не пропустить.
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Ирэна Айларова
А ключи от дома где деньги лежат?
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Yaroslove
Ага, и ФанID в придачу ))
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aleshon
Чтобы бороться с допингом, как с Валиевой, нужно чтобы все препараты опускались строго по рецепту врача, и употреблять должен только по назначению врача, и на все препараты нужно оформлять исключение, что само собой учитожает спорт высоких достижений.
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Роман Волков
Как ещё, кроме Допинг-теста можно определить допинг?
Неужели этого мало?!
Теперь им Круглосуточную слежку подавай!
Может мы не знаем и появился Видео-Допинг!
И при просмотре перед стартом, он что-то приподнимает💪
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<vella>
Ответ Промтех Промтех
Ведьмака еще не прошли)
:=)
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Gast
Ответ Любитель_ФК
Может вам еще в спальню к спортсменам оформить допуск?
Главное, доступ к туалетам получить.
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Светлана Менова
Ответ Silky Mitts
Когда в России на границе требуют проверить телефон, это вас не смущает?
Не сталкивалась с этим к счастью, потому что настолько обнищала за пандемию и СВО, что за границу не езжу. Но да, ещё как смущает и возмущает!
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Промтех Промтех
Ответ <vella>
а что там с телефоном и ноутом Сани Логинова, изъятыми во время ЧМ-20 в Антхольце? 3 года уже проверяют... или вернули? если не вернули, то сколько еще надо лет, чтобы некоторые структуры работали эффективно? 10? 15?
Ведьмака еще не прошли)
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Mary Ion
Ответ Silky Mitts
Когда в России на границе требуют проверить телефон, это вас не смущает?
А Австрия лезет в банковские счета и заставляет писать объяснительные за переводы из России. Но одно дело, когда государство лезет, другое - непонятное ВАДА.
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Саша Кутузова
Чавооо???😂
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aleshon
Это попытка, вычеркнуть Россию из карты мира? По факту, это борьба с размещением в интернете информации о способах нарушения антидопинговых правил. Это не поможет в борьбе со случайным допингом, например с Валиевой. Но это обеспечит пересечение подстрекательства к употреблению допинга с целью соревешения преступления против атлета, с целью причинить ему вред здоровью и намеренно стимулировать нарушение антидопинговых правил.
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Анатолий Васырман
И ключи от всех хат!
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kikalisters1488
Ответ Silky Mitts
Когда в России на границе требуют проверить телефон, это вас не смущает?
Бери учебник и читай что такое ирония.
+1
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Gast
Замятин всё предсказал. Тотальный контроль на нумерами.
+2
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<vella>
а что там с телефоном и ноутом Сани Логинова, изъятыми во время ЧМ-20 в Антхольце?
3 года уже проверяют... или вернули?
если не вернули, то сколько еще надо лет, чтобы некоторые структуры работали эффективно?
10? 15?
+2
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Caerly
Ваше дело - проверять пробирки
Не заниматься политикой
Не вести слежку
Проверять анализы. В лаборатории.
+3
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Всё в порядке чувак...
Так выглядит демократии? Не нужна такая если если чё
+5
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помню джанашия
Ответ viewer.
Нужен хотя бы минимальный контроль над деятельностью самого WADA,прежде всего.
Ой, контроль над ними ведётся. Главным спонсором.
+3
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Black_Russian
А я бы хотел получить доступ к телефонам баньки, баха, родченкова, глав федераций которые топят против России. Все бы ох..ренели, когда увидели их переписку
+3
-1
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Gelios77
Ответ Adeen
Ещё б проверяли американцев и норвежцев - цены б вам не было))
они же не скрываются) Они объявляют в открытую. И их же принято поддерживать. Как Симонку Байлз. Допинг это часть ментального здоровья.
+4
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Виталий Голицын
Да чего мелочиться,сразу чип в голову и все.Со временем так оно и будет.
+5
0
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Илья Владимирович
Может, вам просто пойти куда подальше?
+1
0
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