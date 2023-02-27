Глава холдинга Dentsu признался в сговоре на торгах, проходивших перед Олимпиадой в Токио

Теги Токио-2020 Легкая атлетика

Глава японского рекламного холдинга Dentsu Group Хироси Игараси признался, что его компания причастна к сговору на торгах, проходивших перед летней Олимпиадой 2021 года в Токио.

Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники, близкие к ситуации. В частности, речь идет о тендерах на проведение тестовых мероприятий перед Играми, а также самих соревнований.

Во вторник прокуратура может предъявить обвинения Dentsu Group и пяти другим компаниям в нарушении антимонопольного законодательства – рекламным агентствам Hakuhodo, Tokyu Agency, а также агентствам Cerespo, Fuji Creative and Same Two, которые специализируются в организации мероприятий.

По версии следствия, в 2018 году в ходе тендеров были отобраны девять компаний, которые достигли договоренности по проекту на общую сумму в 40 миллиардов иен (около 304 миллионов долларов).

Ранее по этому делу уже были арестованы бывший высокопоставленный сотрудник Dentsu Кодзи Хэмми, бывший исполнительный директор оргкомитета Олимпиады Ясуо Мори, а также еще как минимум два представителя двух компаний, которые выигрывали контракты на тендерах.

Экс-член оргкомитета Токио-2020 Харуюки Такахаси, арестованный по делу о коррупции, подозревается в получении еще одной крупной взятки

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8 комментариев

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Александр Кудрявцев
Ответ Блинчик
Кому-то не занесли и тот обиделся. А в ФК всем исправно заносили, там никто не в обиде, и потому расследований никаких не будет.
Ой не зарикайтесь
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Валерий Петров
Ответ Блинчик
Кому-то не занесли и тот обиделся. А в ФК всем исправно заносили, там никто не в обиде, и потому расследований никаких не будет.
Пруфы, или Лев Толстой
+3
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Спорт_в_массы
Маркс был прав (с)
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Lёna
Ответ Блинчик
Кому-то не занесли и тот обиделся. А в ФК всем исправно заносили, там никто не в обиде, и потому расследований никаких не будет.
будет рано или поздно) все течет, все изменяется
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Viks
Нам бы их заботы...
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Блинчик
Кому-то не занесли и тот обиделся. А в ФК всем исправно заносили, там никто не в обиде, и потому расследований никаких не будет.
+8
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Katt Lady
Молодцы, японцы. Ловят своих жуликов. Нам бы так.
+9
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сервисник
Уж где-где...
+3
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+3
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