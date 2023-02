Глава холдинга Dentsu признался в сговоре на торгах, проходивших перед Олимпиадой в Токио

Глава японского рекламного холдинга Dentsu Group Хироси Игараси признался, что его компания причастна к сговору на торгах, проходивших перед летней Олимпиадой 2021 года в Токио.

Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники, близкие к ситуации. В частности, речь идет о тендерах на проведение тестовых мероприятий перед Играми, а также самих соревнований.

Во вторник прокуратура может предъявить обвинения Dentsu Group и пяти другим компаниям в нарушении антимонопольного законодательства – рекламным агентствам Hakuhodo, Tokyu Agency, а также агентствам Cerespo, Fuji Creative and Same Two, которые специализируются в организации мероприятий.

По версии следствия, в 2018 году в ходе тендеров были отобраны девять компаний, которые достигли договоренности по проекту на общую сумму в 40 миллиардов иен (около 304 миллионов долларов).

Ранее по этому делу уже были арестованы бывший высокопоставленный сотрудник Dentsu Кодзи Хэмми, бывший исполнительный директор оргкомитета Олимпиады Ясуо Мори, а также еще как минимум два представителя двух компаний, которые выигрывали контракты на тендерах.

