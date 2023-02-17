Василий Левит о поражении на Играх в Токио: «Довел себя – и морально, и физически у меня просто апатия была»

Серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и трехкратный чемпион Азии Василий Левит вспомнил поражение на Играх в Токио. Казахстанец в весе до 91 килограмма в первом бою проиграл нокаутом испанцу Эммануэлю Рейесу.

«Меня, наверное, подвело то, что я очень хотел выиграть и очень много заставлял себя тренироваться. Сейчас вспоминаю, я выгорел. Сами знаете, пандемия, закрытие, перенос Олимпиады на год. И я до того себя довел, что и морально, и физически у меня просто уже апатия была. Я последние два года приезжал на соревнования без огня. Просто выступаешь, потому что надо. И так получилось», — сказал Левит в интервью «Qazsport».

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