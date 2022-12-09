Вероника Логинова: «Сейчас я могу смело заявить, что РУСАДА полностью операционно независимо. Для этого сделаны все необходимые шаги»

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что в настоящий момент РУСАДА обладает полной операционной независимостью.

Сегодня в Государственной думе РФ прошел круглый стол на тему «О соответствии антидопингового законодательства РФ обязательным требованиям международных актов в области противодействия допингу».

Участники круглого стола рекомендовали комитету Госдумы по физической культуре и спорту совместно с Минспорта рассмотреть вопрос необходимости внесения изменений в закон «О физической культуре и спорте в РФ» в целях соотнесения с положениями кодекса WADA. 

«Операционная независимость – это главная ценность любого антидопингового агентства. Сейчас я могу смело заявить, что РУСАДА полностью операционно независимо.

Для этого сделаны все необходимые шаги. Но в одиночку некоторые вопросы нам не решить, и нам нужна помощь, которую на круглом столе мы получили. 

Требования к корректировке законодательства не могут быть претензией к РУСАДА. Это необходимо и должно обсуждаться. Но требования к нормативным актам не должны предъявляться к РУСАДА.

Ни по уставу, ни по какому-то другому документу мы не имеем права заниматься законодательной деятельностью, для этого есть специальные уполномоченные органы», – сказала Логинова. 

Госдуме и Министерству спорта РФ рекомендовано привести закон о физической культуре и спорте в соответствие с положениями кодекса WADA

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