Вероника Логинова: «Сейчас я могу смело заявить, что РУСАДА полностью операционно независимо. Для этого сделаны все необходимые шаги»

Генеральный директор Российского антидопингового агентства ( ) заявила, что в настоящий момент РУСАДА обладает полной операционной независимостью.

Сегодня в Государственной думе РФ прошел круглый стол на тему «О соответствии антидопингового законодательства РФ обязательным требованиям международных актов в области противодействия допингу».

Участники круглого стола рекомендовали комитету Госдумы по физической культуре и спорту совместно с Минспорта рассмотреть вопрос необходимости внесения изменений в закон «О физической культуре и спорте в РФ» в целях соотнесения с положениями кодекса WADA.

«Операционная независимость – это главная ценность любого антидопингового агентства. Сейчас я могу смело заявить, что РУСАДА полностью операционно независимо.

Для этого сделаны все необходимые шаги. Но в одиночку некоторые вопросы нам не решить, и нам нужна помощь, которую на круглом столе мы получили.

Требования к корректировке законодательства не могут быть претензией к РУСАДА. Это необходимо и должно обсуждаться. Но требования к нормативным актам не должны предъявляться к РУСАДА.

Ни по уставу, ни по какому-то другому документу мы не имеем права заниматься законодательной деятельностью, для этого есть специальные уполномоченные органы», – сказала Логинова.

Госдуме и Министерству спорта РФ рекомендовано привести закон о физической культуре и спорте в соответствие с положениями кодекса WADA