Светлана Журова: «Возможно, нам придется создавать альтернативу Олимпиадам. Со спортивными ценностями: например, когда женщины соревнуются только с женщинами»

Депутат Государственной думы считает, что России, возможно, придется создавать собственные Олимпийские игры.

«Когда-то это (допуск к международным соревнованиям – Sports.ru) должно случиться. Впрочем, если нас будут отстранять слишком долго, возможно, России придется инициировать некую альтернативу Олимпийских игр с ценностями, которых придерживаются спортсмены: например, когда женщины соревнуются только с женщинами.

Думаю, найдутся и сторонники такого подхода и произойдет какая-то революция в спорте», – рассказала Журова.

Манифест МОК по трансгендерам: эти 10 принципов – революция в мировом спорте