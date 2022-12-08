Светлана Журова: «Возможно, нам придется создавать альтернативу Олимпиадам. Со спортивными ценностями: например, когда женщины соревнуются только с женщинами»

Теги Светлана Журова Олимпийская сборная России ЛГБТ Легкая атлетика

Депутат Государственной думы Светлана Журова считает, что России, возможно, придется создавать собственные Олимпийские игры.

«Когда-то это (допуск к международным соревнованиям – Sports.ru) должно случиться. Впрочем, если нас будут отстранять слишком долго, возможно, России придется инициировать некую альтернативу Олимпийских игр с ценностями, которых придерживаются спортсмены: например, когда женщины соревнуются только с женщинами.

Думаю, найдутся и сторонники такого подхода и произойдет какая-то революция в спорте», – рассказала Журова.

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