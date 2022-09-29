Игорь Левитин: «Спорт должен быть вне политики. Если нас разделят, то олимпийская хартия не работает»

Помощник президента России Игорь Левитин поделился мнением о санкциях в отношении российского спорта.

«Нам трудно с 2014‑го. Мы все время об этом забываем. Первые санкции ударили по спортсменам. Они уже восемь лет от них страдают. Сейчас санкции ввели по другим отраслям. Сейчас все понимают, насколько это тяжело. Спортсмены выступают то с флагом, то без флага.

Сейчас мир меняется, есть много полярностей, но главное, чтобы спорт оставался единым. Если олимпийское движение развалится, мы превратимся в региональные спортивные структуры. Президент сказал: «Какие бы ограничения ни вводились для спортсменов, мы открыты, никому не будем запрещать приезжать в Россию».

Мы должны больше интегрироваться на пространстве ЕАЭС. У наших стран единое прошлое – спорт, который был в СССР. Настоящий спорт – это там, где человек неимоверными усилиями добивается успеха.

Президент предложил основать ассоциацию национальных видов спорта. Это важно, спортсмен должен постоянно находиться в спортивном бою. Спорт должен быть вне политики. Если случится, что нас разделят, то это значит, что олимпийская хартия не работает. Мы должны оставаться едиными», – сказал Левитин.