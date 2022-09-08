Михаил Дегтярев: «Отстранение российских спортсменов – безобразие и дискриминация. Это уничтожение системы мирового спорта под диктовку американских кукловодов»

Губернатор Хабаровского края, бывший председатель комитета госдумы по спорту Михаил Дегтярев поделился мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Если наших спортсменов не допустят до , то руководство что сказало? Проводить альтернативные соревнования. Руководство на то и есть руководство, что всех направляет.

Но сам факт отстранения российских спортсменов – это безобразие и дискриминация. Это уничтожение в принципе системы мирового спорта под диктовку американских и европейских кукловодов».

Если по-человечески говорить, то это недобросовестная конкуренция. Под политическими предлогами расчищают поле от наших сильных атлетов. Это нечестная борьба. А разве на энергетических рынках не то же самое происходит? То же самое», – рассказал Дегтярев.