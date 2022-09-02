Эквадорская фигуристка Куэва: «Очень люблю Трусову, она ломает все схемы. Я хотела бы однажды потренироваться в группе Тутберидзе»

Эквадорская фигуристка Валентина Куэва рассказала о желании потренироваться в группе Этери Тутберидзе.

В этом сезоне 17-летняя Куэва заняла 32-е (последнее) место на этапе юниорского Гран-при во Франции. Она набрала 38,73 балла по сумме двух программ.

– Кто для вас пример в фигурном катании?

– Юна Ким. Весь ее прогресс по ходу карьеры в спорте сильно впечатляет. Как она улучшила свое катание, свое представление программ! Это очень сильно.

Из россиянок я очень люблю Александру Трусову. Она ломает все схемы и восприятие этого спорта людьми! Например, четверные. Она единственная женщина, кто умеет их так делать.

И будучи девушкой, выйти и сделать пять четверных в олимпийской программе – это вау! Кроме того, меня вдохновляет ее решимость продолжать во что бы то ни стало, пытаться, бороться.

– Так, ну Олимпиаду вы точно смотрели. И про Этери Тутберидзе слышали?

– Да, слышала. Этери известна по всему миру фигурного катания, мне кажется. Если помечтать, я хотела бы однажды потренироваться в ее группе. Это было бы круто!

– Но сейчас российские фигуристы в принципе лишены права участвовать в международных соревнованиях... Как вы к этому относитесь?

– Насчет наказания — я считаю, что не должно быть так. Эти санкции не имеют никакого смысла, как по мне. Это разочаровывающая ситуация – когда спортсмены вынуждены расплачиваться за действия политиков, – сказала Куэва.