Магучих о прыжке на 2,05 м: «Очень радует, что я установила личный рекорд. Это самый сложный сезон в моей карьере»

Украинская прыгунья в высоту прокомментировала свое выступление на этапе в Брюсселе, где она победила с результатом 2,05 м.

«Очень радует, что я установила личный рекорд, потому что мой предыдущий (2,04 м) был установлен в 2019 году. Прошло много времени, чтобы улучшить прыжок.

Я пробовала 2,10 м, но сейчас это немного высоко. В то же время никто долгое время даже не пробовал прыгать на эту высоту, поэтому ощущения очень хорошие.

Это точно самый сложный сезон в моей карьере. Сегодня я прыгала за всех украинцев. Я знаю, что они улыбаются сейчас», – сказала Магучих изданию «Суспiльне Спорт».