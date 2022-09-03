Магучих о прыжке на 2,05 м: «Очень радует, что я установила личный рекорд. Это самый сложный сезон в моей карьере»

Теги прыжки в высоту сборная Украины жен Бриллиантовая лига Ярослава Магучих Легкая атлетика

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих прокомментировала свое выступление на этапе «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе, где она победила с результатом 2,05 м. 

«Очень радует, что я установила личный рекорд, потому что мой предыдущий (2,04 м) был установлен в 2019 году. Прошло много времени, чтобы улучшить прыжок.

Я пробовала 2,10 м, но сейчас это немного высоко. В то же время никто долгое время даже не пробовал прыгать на эту высоту, поэтому ощущения очень хорошие. 

Это точно самый сложный сезон в моей карьере. Сегодня я прыгала за всех украинцев. Я знаю, что они улыбаются сейчас», – сказала Магучих изданию «Суспiльне Спорт». 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные