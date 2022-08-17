«Я не занимаюсь судебной работой, защищая кого-либо». Макларен объяснил, почему не смог бы защищать отстраненных российских спортсменов в CAS

Канадский юрист объяснил, почему не смог бы защищать отстраненных российских спортсменов в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Извините, но я не могу этого сделать. Я не занимаюсь судебной работой, защищая кого-либо», – сказал Макларен в ответ на вопрос, согласился бы он защищать в отстраненных россиян, если бы не был арбитром суда.

За Россию заступился сам Макларен – главный обвинитель нашего спорта. Его слова на что-то повлияют?

Ричард Макларен об отстранении российских атлетов: «С ними обращаются несправедливо. Спортсмены не начинали конфликт и не несут ответственности за его ход»