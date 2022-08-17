«Я не занимаюсь судебной работой, защищая кого-либо». Макларен объяснил, почему не смог бы защищать отстраненных российских спортсменов в CAS

Теги Олимпийская сборная России CAS Ричард Макларен ТАСС Легкая атлетика

Канадский юрист Ричард Макларен объяснил, почему не смог бы защищать отстраненных российских спортсменов в Спортивном арбитражном суде (CAS). 

«Извините, но я не могу этого сделать. Я не занимаюсь судебной работой, защищая кого-либо», – сказал Макларен в ответ на вопрос, согласился бы он защищать в CAS отстраненных россиян, если бы не был арбитром суда. 

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