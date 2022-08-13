«Я верил в Лысенко и очень переживал. Для него самое главное было сделать первый шаг». Тренер Клюгин о первой победе легкоатлета после дисквалификации

Олимпийский чемпион Сергей Клюгин, тренер российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, оценил победу своего подопечного на Кубке Свердловской области в Ирбите.

Сегодня Лысенко занял первое место с результатом 2,31 м, это его первый турнир после четырехлетней дисквалификации за подделку медицинской справки и пропуск трех допинг-тестов. После победы спортсмен трижды пытался взять высоту 2,35, но безуспешно.

«Почему он прыгал на 2,35? Это лучший результат сезона в России, и, согласно регламенту, прыжок на такую высоту позволит ему выступить на Спартакиаде в Челябинске, которая пройдет в конце августа. Теперь нас ждет старт в Москве 18 августа, где мы попытаемся еще раз решить эту задачу.

Я верил в Даню и, конечно, очень переживал за него. Для него самое главное было сделать сегодня первый шаг. Мы и начали сегодня с небольших высот, чтобы он имел возможность успокоиться. И первые неудачные попытки на 2,28 метра можно объяснить только нервами», – заявил Клюгин.

Прыгун Лысенко вернулся после бана за выдуманную больницу. В эти 4 года он поработал шофером и доставщиком, а теперь – побеждает!