Лысенко о первом турнире после дисквалификации: «Очень долго ждал этого дня, тренировался и надеялся в душе, что смогу вернуться»

Прыгун в высоту Данил Лысенко прокомментировал свою победу на Кубке Свердловской области в Ирбите.

Лысенко победил с результатом 2,31 м. Это был его первый турнир после четырехлетней дисквалификации за подделку медицинской справки, которой он пытался оправдать пропуск допинг-теста.

«Я не предполагал, что сегодня смогу показать такой результат. Когда сюда ехал, вообще не знал, чего ждать от себя.

Этой ночью я сильно волновался, а утром волнение прошло, но начал испытывать какие-то непонятные эмоции. Как будто я вернулся на несколько лет назад, когда только начинал выступать на юношеских турнирах.

Я очень рад, что у меня появилась возможность снова выступать на соревнованиях. Я очень долго ждал этого дня, тренировался и надеялся в душе, что смогу вернуться», – сказал Лысенко.

Прыгун в высоту Данил Лысенко победил на Кубке Свердловской области. Это его первый турнир после дисквалификации за подделку документов