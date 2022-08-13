Данил Лысенко: «Очень надеюсь, что у меня и других российских атлетов появится возможность выступить на международных стартах»

Прыгун в высоту Данил Лысенко заявил, что надеется получить возможность выступить на международных соревнованиях.

Сегодня Лысенко победил на Кубке Свердловской области в Ирбите. Это был его первый турнир после четырехлетней дисквалификации за подделку медицинской справки и пропуск трех допинг-тестов.

– Сколько раз за время дисквалификации думали о завершении карьеры?

– Таких мыслей не было вообще. Наоборот, думал, когда начать подготовку, начать тренироваться. Да, были моменты, когда совсем не тренировался. Особенно это было в начале, но этот момент был пройден.

Я по-настоящему приступил к тренировкам только этой зимой. Я не тренировался 3,5 года. Только в январе и феврале приступил к активным тренировкам.

– Где собираетесь выступать дальше?

– 17‑го числа выступлю в Москве на «Мемориале Куца». Буду там.

– Можно утверждать, что выступление российских легкоатлетов на международных соревнованиях сейчас невозможно?

– Сейчас очень сложно говорить, особенно с моей ситуацией. Пока ничего не могу сказать, но надеюсь, что через какое‑то определенное время у меня и у других российских атлетов появится такая возможность. Очень сильно надеюсь на это, – сказал Лысенко.

Также спортсмен ответил на вопрос, есть ли у него контакт с Всероссийской федерацией легкой атлетики ( ).

«Лично я не выходил на контакт с федерацией. Даже не пытался. У меня есть тренер, с которым могу обсудить все вопросы. Сейчас работаю с Сергеем Петровичем Клюгиным и с Викторией Юрьевной Клюгиной.

Так как живу в Москве, то работаю с ними. Николай Михайлович Ковальский тоже остается моим тренером, все‑таки с детства с мной. Ценю его как человека, хорошо с ним общаемся», – цитирует Лысенко «Матч ТВ».

Прыгун в высоту Данил Лысенко победил на Кубке Свердловской области. Это его первый турнир после дисквалификации за подделку документов