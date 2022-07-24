Кастер Семеня: «Возможность выступать на ЧМ – уже здорово для меня. И я счастлива, что на дистанции 5000 м способна хотя бы финишировать»

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров Кастер Семеня оценила свое выступление на чемпионате мира в Юджине.

Это было первое с 2017 года участие спортсменки на мировых первенствах. В Юджине она соревновалась на дистанции 5000 м и не прошла квалификацию.

«Было жарко, я не смогла совладать с темпом. Думаю, что возможность выступать здесь – уже здорово для меня. И я просто счастлива, что на дистанции 5 км способна хотя бы финишировать. Я учусь и готова обучаться еще больше», – сказала бегунья сборной ЮАР.

Семеня не получала допуск к стартам из-за слишком высокого уровня тестостерона. По нынешним правилам World Athletics, спортсменки, выступающие на дистанциях от 400 м до мили, должны снижать тестостерон до 5 нмоль/л при помощи гормональных препаратов. Из-за этого Семеня стала соревноваться в беге на 5000 м.

Себастьян Коу: «Кастер Семеня имеет право быть на ЧМ. К этому вопросу я всегда подходил с позиции инклюзивности»

Самые подозрительные женщины в истории спорта: качки из ГДР, жертвы гендерного теста и, конечно, Кастер Семеня