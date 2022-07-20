Себастьян Коу: «Кастер Семеня имеет право быть на ЧМ. К этому вопросу я всегда подходил с позиции инклюзивности»

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Глава World Athletics Себастьян Коу высказался об участии южноафриканской бегуньи Кастер Семеня на чемпионате мира-2022 в Юджине.

Сообщалось, что Семеня, которая является двукратной олимпийской чемпионкой в беге на 800 м, выступит на ЧМ впервые с 2017 года. Ее не допускали на соревнования из-за слишком высокого уровня тестостерона.

По нынешним правилам World Athletics, легкоатлетки, выступающие на дистанциях от 400 м до мили, должны снижать уровень тестостерона до 5 нмоль/л при помощи гормональных препаратов. Из-за этого Семеня стала соревноваться в беге на 5000 м.

«Она имеет право быть здесь (в Юджине). Если она решит соревноваться на дистанции, где не действуют ограничения, это ее выбор – к ней будет такой же отношение, как к любому другому атлету. Не хочу, чтобы такие спортсмены пропадали. К этому вопросу я всегда подходил с позиции инклюзивности. Моя роль в мире спорта не состоит в том, чтобы мешать людям соревноваться.

Мы всегда опираемся на науку, а наука очевидна: нам известно, что тестостерон – ключевой фактор эффективности. Я устал дискутировать с посредственными социологами, которые стараются поднять эти темы передо мной или научным сообществом», – сказал Коу.

«Они думали, что у меня есть член. Я сказала им: если хотите убедиться, что я женщина, я покажу вам свою вагину». Кастер Семеня обвинила IAAF в издевательствах

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