Олимпийский чемпион Токио-2020 де Грасс не уверен, что выступит на 200 м на чемпионате мира. Перед турниром он перенес ковид

Олимпийский чемпион Токио-2020 в беге на 200 м Андре де Грасс надеется, что наберет форму к чемпионату мира после недавно перенесенного коронавируса.

Турнир пройдет с 15 по 24 июля в американском Юджине.

Де Грасс заразился ковидом второй раз за месяц до чемпионата мира, он провел три дня в постели, а позднее страдал из-за одышки.

«Я спал на втором этаже, поэтому приходилось подниматься по лестнице, и я чувствовал себя запыхавшимся. Чувствовал себя так первые пару дней, и даже когда вернулся к тренировкам, пытался бегать, я старался восстановить легкие, было немного больно. Я чуть-чуть паниковал.

Я был несколько подавлен. И в первую неделю тренировок после возвращения чувствовал себя не очень хорошо. Нужно было много сделать, чтобы вернуться. У меня был кашель, усталость и тому подобное.

Я пытаюсь восстановиться, чтобы бежать 200 м. Сейчас я надеюсь, что побегу обе дистанции (100 и 200 м). Но решение по 200-метровке приму по ходу дела», – сказал де Грасс.