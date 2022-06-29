Ухов о дисквалификации: «Мне сказали: в вашей пробе никаких запрещенных веществ не обнаружено, но по показаниям Родченкова имеет место быть»

Иван Ухов рассказал о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Российского прыгуна в высоту дисквалифицировали в начале 2019-го – по показаниям бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Спортсмена лишили золота Рио-2016.

– Где сейчас золотая медаль Лондона-2012?

– Точно не знаю. Ир (обращается к супруге Ирине Гордеевой – прим. Sports.ru), где-то в Екатеринбурге же, да? Отдал на соревнования, попросили детям показать. Еще в январе, но до сих пор не было случая забрать.

– Вернуть ее в МОК не думал?

– А я не понимаю, как и кому? Не было ни писем, ни уведомлений, вообще ничего. Никто не говорил и не просил ее отдать.

– А если бы МОК попросил – вернул бы?

– Конечно, без проблем. Забирайте.

– Вспомни 1 февраля 2019 года, когда объявили, что тебя дисквалифицируют?

– Я как раз накануне, 31 января, на Кубке Москвы установил лучший результат сезона в мире – 2.31 м.

1 февраля днем поехал на тренировку. На обратном пути мне позвонили и сказали, что я дисквалифицирован. Моя первая фраза: «Блин, не могли раньше сказать, я бы хоть на тренировку не поперся!»

– В этом весь Иван Ухов.

– Мне сказали вроде как: «В вашей пробе никаких запрещенных веществ не обнаружено, но по показаниям Родченкова имеет место быть».

В целом, если честно, это можно было предвидеть. С 2015 года мы перестали выезжать, потом все так и шло по угасающей. Надежда, конечно, все равно была: сначала на Рио, потом просто, что сейчас хоп – и выпустят. Так даже сейчас, мне кажется, все на что-то надеются. Но в целом, к 2019 году мне уже было почти без разницы.

– Ты участвовал в апелляции? Это была твоя инициатива?

– Нет, конечно. Мне предложили подать апелляцию, я сказал: окей, развлекайтесь. Понимал, что это абсолютно бесперспективно.

Суть в том, что у нас с Западом разные системы права. У нас действует презумпция невиновности, то есть сторона обвинения должна доказать, что я что-то нарушил. А у них – наоборот. А как я могу доказать свою невиновность спустя столько лет?

– Тот факт, что дисквалификацию потом сократили с 4 лет до 2 лет и 9 месяцев, обрадовал?

– Вообще никакой роли не играло. Нет, если честно, я в промежутке между судами еще прооперировал себе спину. Думал, может, вернусь. Но потом, во-первых, лучше со спиной не стало. А во-вторых, уже просто не было смысла на что-то надеяться.

– Ты знаком с ?

– Естественно. Он и на соревнования к нам приходил, и паспорт крови мне делал. Мне тогда лет 18 было. Он у меня несколько раз брал анализы, собирал данные для профиля.

– Лишиться титула олимпийского чемпиона – это больно?

– Сами по себе титулы меня никогда не привлекали. Ну, медаль и медаль. Мне нравился сам факт прыжка.

Как раз в 2015-м, когда начались все эти проблемы, у меня был последний заграничный старт. И именно там мы с Иркой снова встретились. Так что – нет, я ни о чем не жалею. Все классно, – рассказал Ухов.

«Золото я не вернул. Но если нужно – забирайте». Герой Олимпиады-2012 Иван Ухов много лет не давал интервью – мы побывали у него в гостях