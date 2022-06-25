Ирина Привалова: «Готовы предоставить фигуристам возможность попробовать себя в легкоатлетических дисциплинах»

Теги сборная России Ирина Привалова ВФЛА женское катание Александра Трусова Дарья Усачева Легкая атлетика

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова высказалась об интересе в легкоатлетическим дисциплинам со стороны фигуристов.

«Нам очень приятно, что у наших фигуристок в последний месяц наблюдается рост интереса к легкой атлетике. Участие Саши Трусовой в наших московских стартах привлекло большое внимание не только спортивного сообщества, другая наша замечательная фигуристка Даша Усачева на базе в Новогорске взяла в руки легкоатлетическое копье.

Мы готовы предоставить возможность попробовать себя в легкоатлетических дисциплинах и другим членам сборной России по фигурному катанию. Разнообразная прыжковая и беговая подготовка, конечно же, пригодится фигуристам, чтобы крутить свои прыжки и выдерживать темп программ.

Легкой атлетике также было бы интересно почерпнуть опыт у фигурного катания. Методика обучения и разучивания новых элементов, а также совершенствования техники могла бы пригодиться нашим тренерам. Особенно тем, кто работает с молодыми спортсменами», – сказала Привалова.

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