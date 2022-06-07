Бывший генсек ВФЛА Бутов: «Если ставить во главу угла возвращение в World Atlhletics, то мы заведомо будем в проигрыше»

Бывший генсекретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов высказался о процессе восстановления организации в World Atlhletics.

«Я, честно сказать, не очень посвящен во все последние перипетии, но много раз говорил и повторю еще раз: если ставить во главу угла возвращение в World Atlhletics, то мы заведомо будем в проигрыше. Все время что-то случается: то сами ошибаемся, то какие-то внешние обстоятельства, то чья-то злая воля. И мы ждем, но у нас в стране в это время ничего не происходит.

Вот мы начали с разговора про соревнования. А что мешало в течение последних пяти лет активно заниматься собственным календарем, развитием каких-то новых форматов? Ничего же не мешало. Но, к сожалению, все усилия были направлены на другое. И если так и будет продолжаться, то, когда нас решат-таки вернуть, нам не с чем будет прийти на мировую арену.

Посмотрите, что происходило все эти годы со спортсменами, с соревнованиями! Не думаю, что в таком состоянии, как сейчас, мы очень-то интересны миру. Поэтому надо менять себя. Тем более общая ситуация к этому подталкивает», – отметил Бутов.

«Есть раздоры – в том числе в президиуме ВФЛА. Люди считают, что восстанавливать нас никто не собирается, поэтому надо идти на конфронтацию». Привалова о членстве в World Athletics