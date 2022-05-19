Международные федерации столкнулись с проблемами при оплате допинг-тестирования российских спортсменов из-за санкций

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Генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявил, что международные федерации столкнулись с проблемами при оплате допинг-тестирования российских спортсменов в связи с санкциями в отношении банковского сектора России. 

«Если говорить о российских спортсменах, то по ряду причин осуществлять антидопинговую работу проблематично. Мы просим международные федерации не останавливать тестирование российских спортсменов.

Некоторые продолжают работу в этом направлении, но это не так просто, потому что, к примеру, проводить оплату на организацию тестирования сейчас в России сложно. 

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) нам сообщили, что пробы все еще могут быть собраны и вывезены из России через Турцию. Так что тестирование в России продолжается.

Но мы бы хотели призвать международные федерации не сдаваться и продолжать тестирование российских спортсменов, которые находятся в их пуле», – сказал Ниггли. 

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