12 мая в Мытищах пройдет церемония захоронения двукратного олимпийского чемпиона в метании молота Юрия Седых

12 мая в Московской области пройдет церемония захоронения двукратного олимпийского чемпиона в метании молота Юрия Седых.

Седых ушел из жизни в 14 сентября 2021 года в пригороде Парижа, ему было 66 лет.

Он дважды побеждал на Олимпиадах ( и ), на его счету также серебро Сеула-1988. Седых – чемпион мира и трехкратный чемпион Европы. Ему принадлежит действующий рекорд мира в метании молота (86,74 м), это достижение держится уже 36 лет.

Церемония захоронения пройдет на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

«В СССР отъезд связывали с предательством, но родина со мной навсегда». Умер герой Игр-80 Юрий Седых – его рекорд держится уже 36 лет